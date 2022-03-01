Семь работников Калининской АЭС вошли в число лучших инженеров России

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Конкурс «Инженер года – 2021», организованный Российским и Международным союзами научных и инженерных общественных объединений, традиционно проводился в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры».

По результатам обоих туров конкурса по версии «Профессиональные инженеры» звание Лауреата (высшая награда конкурса) присвоено инженеру-электронику Сергею Зайцеву. По версии «Инженерное искусство молодых» победителями стали инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования Николай Беспалько и инженер-технолог Екатерина Кузьмина.

По результатам I тура (региональный этап) звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака присвоено ведущему инженеру Константину Владыкину и инженеру-электронику Михаилу Горбунову. По версии «Инженерное искусство молодых» дипломами «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» награждается инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования Дарья Беспалько и ведущий инженер Надежда Сыровненко.

«Работники Калининской АЭС ежегодно принимают участие в конкурсе «Инженер года» и добиваются успеха. Их знания, квалификация и накопленный опыт вносят значительный вклад в обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации атомной станции, а также в решение задач, стоящих перед отраслью», - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Всероссийский конкурс «Инженер года» ежегодно проводится по основным направлениям инженерной деятельности и призван выявить лучших инженеров России, отметить прогрессивные достижения и распространить передовой опыт в различных сферах деятельности. По масштабам, целям и числу участников он является крупнейшим проектом страны по поддержке и продвижению ведущих инженерных кадров.