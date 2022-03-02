Коронавирус в Твери, последние новости на 2 марта 2022: Наталью Непряеву отстранили от участия в Кубке Мира и пустые койки в ковидных госпиталях

Наталья была одной из реальных претенденток на победу в Кубке. Пустых коек в ковидных госпиталях все больше. Фото: Instagram/Наталья Непряева

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 2 марта 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 146834 случая заражения (+ 821 за сутки).

Выздоровели 94837 пациентов (+551 за сутки).

На карантине 49446 заболевших, (+358 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 8 заразившихся.

Умерли 2551 человек (+12 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 672660 человек, за сутки – 884 человека.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 51 241 50 998 случаев заражения коронавирусом (+243 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11 609 (+55),

Ржев - 8019 (+37),

Калининский район - 6235 (+40),

Вышневолоцкий городской округ - 5549 (+34),

Торжок - 4984 (+11),

Кимры - 4426 (+30).

Графика: Яндекс

1 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба. Коронавирус пошёл на спад: собравшиеся обратили внимание на позитивные тенденции в эпидемиологической ситуации в регионе.

В частности приводятся следующие данные:

- за прошедшие две с половиной недели показатель ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом сократился почти в два раза - количество занятых коек в ковидных госпиталях за тот же период уменьшилось на 28%.

В связи со снижением заболеваемости ЦАПы вновь переведены на режим работы с 8:00 до 20:00, круглосуточное дежурство отменено.

Но не все так позитивно в повестке дня, вот, к примеру, Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о решении отстранить сборные России и Беларуси от участия в международных соревнованиях. Под отстранение попала, в том числе, звезда лыжного спорта из Твери и одна из реальных претенденток на победу в Кубке Мира Наталья Непряева.

«В соответствии с рекомендацией МОК, совет FIS единогласно принял решение, что ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона 2021-2022», - сообщила федерация на своём сайте.

Ранее FIS отказалась от проведения последнего этапа Кубка Мира, который должен был состояться в Тюмени.