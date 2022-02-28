Не вкладывайтесь в бытовую технику, приберегите деньги: эксперты советуют, как тверичанам лучше распорядиться своими накоплениями

А в выходные там было гораздо многолюднее. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Сейчас нет-нет да закрадывается мысль о том, чтобы прикупить что-нибудь из гаджетов или бытовой техники впрок, а то вдруг потом поздно будет и дорого? Во время кризиса такой стереотип срабатывает на раз. А магазинам это только на руку. Вот, к примеру, на этих выходных нормальный такой ажиотаж наблюдался в известном маркете бытовой техники и гаджетов (смартфонов, ноутбуков всяких) в крупном торговом центре в микрорайоне Южный.

Я узнал об этом в понедельник от одного из продавцов-консультантов этого магазина. Зашел туда посмотреть: растут цены или нет.

Ненароком разговорился с продавцом-консультантом рядом с отделом пылесосов. Кстати, особого изменения цен на эти пылесосы, я не заметил. Просто пришлось не так давно. Где-то месяц с лишним назад быть соучастником покупки этого неотъемлемого предмета наведения бытового комфорта.

- Да, пока цены не взлетели у нас, потому что еще старый завоз продаем, - заметил доброжелательный консультант.

- Я смотрю, ажиотажа-то, вроде нет, немного народу, - заметил и я.

- Зато в выходные много покупателей было, в воскресенье оборот был такой, какого за семь лет не было, - ответил на это продавец.

Он также сказал, что скоро ожидается новый завоз товаров и вот тут-то посмотрим, мол:

- Скорее всего, цены взлетят, конечно.

Кстати, пока там еще можно купить большинство предметов бытовой техники в рассрочку. Правда, это уже не распространяется на смартфоны.

Менеджер в отделе смартфонов также признался, что дальше стоит ждать только повышения цен. На телефоны известной южнокорейской марки они уже начали расти. В этом магазине пока, надо заметить, не сильно. На популярные модели — где-то на 1000-2000.

А вот в фирменном маркете в этом же ТЦ - сильно. Когда я туда завернул, все несколько продавцов-консультантов сгрудились возле кассового аппарата с компьютером за прилавком. «Лоснящиеся» на свету новенькие смартфоны были почему-то без ценников.

- Мы как раз будет новые ценники сейчас ставить, - прозвучал ответ на мое недоумение.

Я для понимания спросил, какой ценник будет, к примеру, у одного из самых популярных и «навороченных» смартфонов бюджетной линейки этого южнокорейского бренда, который еще недавно стоил 17-18 тысяч рублей.

Ответ несколько напряг: 27 тысяч.

«КП»-Тверь» обратилось к экспертам за комментариями и советами потребителям. Они немного успокоили.

Алексей Грибов, управляющий гипермаркета «Глобус», Тверь:

- В нынешней ситуации я советую жить обычной жизнью, ходить в магазин за повседневными покупками. Бросаться закупать гречу и бытовую технику - не нужно. Никаких перебоев с продовольствием мы не ожидаем. Что касается бытовой техники - если вам что-то действительно нужно, купите. Но не надо закупаться ненужными вещами, пытаясь вложить в это сбережения. Практика минувших кризисов показывает, что десять телевизоров купленных впрок - это неправильное вложение денег, с потерей 30% вложения в момент пробития на кассе. По полной стоимости Вам в будущем телевизор не продать.

Если есть свободные деньги - положите их на расчетный счёт. Сегодня ЦБ поднял ставку до 20%, а значит и банки поднимут ставки по вкладам и расчетным счетам.

Оксана Толкаченко, кандидат экономических наук, замдиректора Института экономики и управления Тверского государственного университета:

- Мы видим классическое поведение потребителей в условиях кризисных ситуаций. Вспомним, 2014 год, вспомним 2008-й, когда по тем или иным причинам также возникали в российской экономике кризисные явления. Естественно у потребителей возникает стремление, как можно быстрее спастись от инфляции, от обесценивания тех сбережений, что у них есть, и вложить деньги в какие-то активы. Как показывает опыт прошлого, такие действия лишены смысла в общем-то. Не стоит приобретать товары, такие как, например, как холодильник, телевизор, другую технику, если у вас нет в этом нет насущной потребности. Если рассматривать приобретение таких товаров как вложение средств, то экономически это будет не совсем правильно, это будет скорее импульсивная покупка. Даже если вы приобретете пресловутый холодильник просто ради того, чтобы его в дальнейшем продать, то на вторичном рынке вы его не продадите за большую стоимость.

Для российской экономики такие кризисные явления знакомы, и со стороны соответствующих органов власти, Центробанка и иных экономических субъектов на российском рынке будут предприниматься и уже принимаются меры для стабилизации экономики. Я бы не советовала сейчас покупать дорогостоящую бытовую технику гражданам, если она им сейчас действительно не нужна.

Надо понимать, что на рынке у нас сейчас присутствуют преимущественно коммерческие компании, для которых важна прибыль прежде всего. И здесь, когда мы видим ажиотажный спрос, магазин или тот же самый производитель товаров, имея запасы, могут и будут продавать свой товар по более высокой цене, отталкиваясь от того, что растет курс валюты.

На ажиотажном спросе любая коммерческая организация, магазины в том числе, будут ориентироваться на получение сверхприбыли.

Я бы рекомендовала гражданам сохранять средства, как финансовый резерв, подушку безопасности, так сказать.