Большой деревенской семье с приемными детьми в Тверской области нужен свой колодец

«Честная компания» - это Илья, Влад, Артем и Дмитрий

Горожанам, которым, чтобы набрать воды, достаточно повернуть вентиль крана, зачастую трудно понять заботы истинно деревенских жителей. Для последних у нас даже в XXI веке колодец является важнейшим неотъемлемым атрибутом быта. В деревнях редко встретишь централизованный водопровод (разве что рядом с городом, да и то далеко не везде). Сельские люди привычны к походам с ведрами за водой к колодцу, правда, бывает, что далековато ходить приходится… Так, одной замечательной большой семье в Тверской области приходится носить воду практически из другого конца деревни. Это далеко, а воды нужно много. Семье очень нужен свой колодец…

Супруги Александр и Светлана – люди уже не молодые, всю жизнь живут в своем родном селе. Очень любят детей. Но две старшие дочери давно выросли, вышли замуж и уехали жить в города.

Как рассказала Светлана, без дочерей дом опустел:

– А хотелось, чтобы он снова ожил, чтобы был полон детьми. И смотрите сами, у нас теперь целая честная компания. Скучать некогда абсолютно.

«Честная компания» - это Илья, Влад, Артем и Дмитрий.

Илья учится в третьем классе школы. Родители говорят, что он хороший ученик, в дневнике только четверки и пятерки.

Дима — солнечный ребенок, у него синдром Дауна. Ему исполнилось уже 22 года.

Александр и Светлана взяли его под опеку 10 лет назад. Они знали его с детства и видели, как тяжело бабушке в одиночку поднимать внука с генетическим заболеванием…

Дима окутан добротой и вниманием и сам сполна одаривает позитивом окружающих его людей. Он - замечательный помощник и хороший друг своим братьям. Играет с ними, читает сказки малышам вместе с приемной мамой.

- Без Димы никакие дела не делаются. А для малышей он большой авторитет, - говорит про него Александр.

Александр и Светлана стали по-настоящему родными людьми и для маленьких братьев Артема и Влада. Они пока ходят в местный детский садик.

Артем и Влад появились в семье в августе прошлого года. Так случилось, что мальчики раньше ничего не знали друг о друге — они с очень малых лет попали в разные детские дома... Но мальчикам повезло. Теперь они в большой доброй семье.

Александр и Светлана — люди обычные, не богатые. Она работает в местном колхозе, он — детский спортивный тренер при местной школе.

Живет семья скромно, но делает все, чтобы дома было уютно — своими силами сделали ремонт в доме.

Однако есть проблема, с которой самим не справиться. Отсутствие своего колодца.

Им приходится брать большие бидоны и ходить на общий колодец. Он находится довольно далеко от их дома. У многодетной семьи и без того много забот, а тут еще тратится много сил и времени на то, чтобы в доме была вода. Да и не только в доме. Супруги держат кур, есть, конечно, и довольно приличный участок с огородом. Летом надо постоянно поливать грядки с овощами...

Своими силами семье обустройство колодца не потянуть – доход, вместе со всеми соцвыплатами, составляет около 40 тысяч. Но у Влада, Артема и Ильи есть проблемы со здоровьем, часть средств уходит на врачей и лекарства, поездки в больницу в Твери...

Помочь собрать средства на колодец для этой доброй большой семьи взялся тверской благотворительный фонд «Константа». Как рассказали нам сотрудники фонда, они узнали о проблеме с колодцем от местных соцслужб.

Собрать необходимо 70 тыс. рублей. И процесс пошел, люди уже откликаются…

https://constanta-fund.ru/campaign/bolshoj-seme-nuzhna-voda/

БФ "Константа"

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