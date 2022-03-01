Что изменится в Тверской области с 1 марта 2022 года

С 1 марта в Верхневолжье вступает в силу ряд законов, важных для населения. Фото: администрация Твери

34 автобуса в Твери изменили расписание

С 1 марта по просьбам пассажиров "Транспорт Верхневолжья" скорректировал маршруты автобусов в Твери.

Изменения коснулись автобусов №2, №3, №6, №10, №12, №15, №20, №21, №30, №31, №33, №41, №42, №43, №44, №51, №56, №104, №107, №112, №116, №120, №122, №125, №125р, №132, №177, №208, №211, №222, №223, №225, №228, №233.

Так, автобусы №33, №42 изменили путь следования. Маршруты №15, №44, №228 были продлены. На маршруте №3 будут работать два автобуса, увеличится количество рейсов.

На маршруте №10 будет добавлен утренний рейс в направлении Химинститута.

- Корректировки вносятся для удобства жителей Твери. Будьте внимательны перед поездкой и следите за изменениями в расписании, - отметили в "Транспорте Верхневолжья".

С полным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте tvercard.ru, или в мобильном приложении перевозчика.

Ставки по кредитам для предпринимателей не повысили

Процентные ставки по займам для предпринимателей Тверской области с 1 марта остались прежними.

28 февраля областным правительством принято решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса Фондом содействия предпринимательству Тверской области и региональным Фондом развития промышленности.

- Это позволит поддержать бизнес Верхневолжья в сложившихся экономических условиях,- комментируют региональные власти.

Напомним, 28 февраля Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это обоснованное решение в изменившихся экономических реалиях поможет сохранить сбережения граждан страны. Однако это может стать серьезной нагрузкой для предпринимателей, которые планировали использовать кредитные средства.

Чтобы поддержать бизнес, принято решение не повышать процентные ставки по займам. Это касается и ставок по действующим займам – они остаются без изменений. Законодательно регион имеет на это право.

Расширен список организаций для трудоустройства инвалидов

С 1 марта заработали поправки региональный закон «О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите». Документ принят в двух чтениях на пленарном заседании областного парламента 24 февраля.

- Поправки направлены на совершенствование правоотношений в сфере содействии занятости инвалидов на территории Тверской области. Кроме того, внесенные изменения приводят нормы регионального законодательства в соответствие с требованиями федерального, в котором внесены изменения в законы «О занятости населения в Российской Федерации» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», - поясняют в областном парламенте.

Федеральное законодательство наделяет регионы полномочиями по установлению квоты для приёма на работу инвалидов для филиалов и представительств работодателей, расположенных на территории субъекта РФ. Таким образом, получает правовую основу сложившаяся практика заключения договоров с филиалами и представительствами, расположенными на территории тверского региона.

Фермеры по-прежнему смогут строиться на своих землях

С 1 марта заработал закон «Об утверждении Перечня муниципальных образований Тверской области, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности». Его принял областной парламент 24 февраля.

Закон направлен на то, чтобы сохранить сельскохозяйственные угодья Тверской области от бесконтрольного строительства. Но это не касается фермеров, которые захотят построить дом на своих угодьях.

- Закон ограждает сельхозугодья региона от людей, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству, -пояснили в областном Заксобрании.

Аналогичные законы, устанавливающие запрет на строительство жилых домов на земельных участках сельскохозяйственного назначения, приняты на территории Ленинградской области и Краснодарского края.