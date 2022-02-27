Коронавирус в Твери, последние новости на 27 февраля 2022: ушел из жизни почетный юрист Тверской области Николай Мальцев, а март начнется с морозных ночей

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: Тверской областной суд Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 27 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 145 001 случай заражения (+ 948 за сутки).

Выздоровели 94103 пациента (+191 за сутки).

На карантине 48370 заболевших, (+748 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 30 заразившихся.

Умерли 2528 человек (+9 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 671 484 человека, за сутки – 296 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 50 750 случаев заражения коронавирусом (+310 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11 509 (+54),

Ржев - 7938 (+56),

Калининский район - 6171 (+39),

Вышневолоцкий городской округ - 5463 (+28),

Торжок - 4955 (+19),

Кимры - 4356 (+22).

Графика: Яндекс

В Твери 26 февраля 2022 года ушел из жизни заслуженный юрист Российской Федерации, почетный юрист Тверской области Николай Мальцев. Ему было 69 лет. Некролог опубликован на сайте Тверского областного суда.

- Судейское сообщество Тверской области выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-заместителя председателя Тверского областного суда Николая Ивановича Мальцева, - написано в некрологе.

Работая в Тверском областном суде в должности исполняющего обязанности председателя суда, заместителя председателя суда, председателя судебной коллегии по уголовным делам, Николай Иванович зарекомендовал себя с исключительно положительной стороны.

Профессиональные достижения Николая Ивановича неоднократно отмечались на различных уровнях.

Календарная весна в Тверской области начнется с мороза. До -8 градусов столбик термометра опустится еще 27 февраля, в ночь на понедельник -10 градусов, днем +2. Такие данные приводит на сайте Тверской гидрометцентр.

Ночь 1 марта будет холодной и безветреной: -13 градусов мороза, а днем - резкий перепад до +2 и солнечно.

Днем в среду, 2 марта, -1... +4 днем, ночью -10 градусов.

Будьте внимательны на дорогах и не выходите на лёд!