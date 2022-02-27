Коронавирус в Твери, последние новости на 27 февраля 2022: ушел из жизни почетный юрист Тверской области Николай Мальцев, а март начнется с морозных ночей

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: Тверской областной суд
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 27 февраля 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 145 001 случай заражения (+ 948 за сутки).
Выздоровели 94103 пациента (+191 за сутки).
На карантине 48370 заболевших, (+748 за сутки).
Госпитализированы за минувшие сутки 30 заразившихся.
Умерли 2528 человек (+9 за сутки).
В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 671 484 человека, за сутки – 296 человек.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 50 750 случаев заражения коронавирусом (+310 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 11 509 (+54),
Ржев - 7938 (+56),
Калининский район - 6171 (+39),
Вышневолоцкий городской округ - 5463 (+28),
Торжок - 4955 (+19),
Кимры - 4356 (+22).
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В Твери 26 февраля 2022 года ушел из жизни заслуженный юрист Российской Федерации, почетный юрист Тверской области Николай Мальцев. Ему было 69 лет. Некролог опубликован на сайте Тверского областного суда.
- Судейское сообщество Тверской области выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-заместителя председателя Тверского областного суда Николая Ивановича Мальцева, - написано в некрологе.
Работая в Тверском областном суде в должности исполняющего обязанности председателя суда, заместителя председателя суда, председателя судебной коллегии по уголовным делам, Николай Иванович зарекомендовал себя с исключительно положительной стороны.
Профессиональные достижения Николая Ивановича неоднократно отмечались на различных уровнях.
Календарная весна в Тверской области начнется с мороза. До -8 градусов столбик термометра опустится еще 27 февраля, в ночь на понедельник -10 градусов, днем +2. Такие данные приводит на сайте Тверской гидрометцентр.
Ночь 1 марта будет холодной и безветреной: -13 градусов мороза, а днем - резкий перепад до +2 и солнечно.
Днем в среду, 2 марта, -1... +4 днем, ночью -10 градусов.
Будьте внимательны на дорогах и не выходите на лёд!
Графика: ПТО