Коронавирус в Твери, последние новости на 26 февраля 2022: 100 тысяч тюльпанов и свободные койки в ковидных госпиталях

Количество больных в ковидных госпиталях региона снижается. Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 26 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 144 053 случая заражения (+ 955 за сутки).

Выздоровели 93912 пациентов (+318 за сутки).

На карантине 47 622 заболевших, (+630 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 115 заразившихся.

Умерли 2519 человек (+7 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 671 334 человека, за сутки – 963 человека.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 50 440 случаев заражения коронавирусом (+317 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11 455 (+63),

Ржев - 7882 (+54),

Калининский район - 6132 (+37),

Вышневолоцкий городской округ - 5435 (+41),

Торжок - 4936 (+12),

Кимры - 4334 (+30).

Графика: Яндекс

Губернатор Игорь Руденя провел заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Там отмечено, что сокращается число пациентов в ковидных госпиталях, развернутых на базе ряда больниц Верхневолжья.

- С 18 по 25 февраля количество занятых коек снизилось почти на 14%, - уточняет пресс-служба областного правительства.

В Твери для выставки вырастили 100 тысяч тюльпанов. 27 февраля на территории МБУ "Зеленстрой" начнет работу традиционная выставка-продажа тюльпанов. В этом году сотрудники вырастили более 40 разных сортов. Всего около 100 тысяч цветов.

Выставка расположена в отдельном павильоне. Там же организована фотозона для посетителей. Желающие смогут приобрести букет и луковицы тюльпанов.

Выставка-продажа будет работать на ул. 2-я Лукина, 7 Б с 27 февраля до 8 марта.

Часы работы: 27 февраля – с 9:00 до 18:00, с 28 февраля по 7 марта - с 8:00 до 19:00. 8 марта - с 8:00 до 16:00.