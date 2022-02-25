Большой семье нужна вода

«Честная компания»

«Мы очень любим своих девочек. Но вот они уехали, и в один момент дом опустел, — говорит Светлана. – А хотелось, чтобы он снова ожил. И смотрите сами, у нас теперь целая честная компания. Скучать некогда абсолютно».

«Честная компания» — это Илья, Влад, Артем и Дмитрий.

Третьеклассник Илья из школы носит четверки и пятерки, забегает домой поесть маминого борща и холодца, и дальше уже с папой спешит на волейбол. А как освободится — с друзьями на ватрушках кататься, благо зима настоящая, снежная.

Диму супруги взяли под опеку. Они знали его с детства и видели, как тяжело с ним бабушке, которая в одиночку поднимала внука с синдром Дауна. Сейчас ему 22 года, и он по-прежнему живет в семье. При этом молодой человек — замечательный помощник и хороший друг своим братьям, с которыми занимается спортом, играет. «Без Димы никакие дела не делаются. А для малышей он большой авторитет», – говорит Александр.

Александр и Светлана стали по-настоящему родными людьми для него. Как и для маленьких братьев Влада и Артема. Они появились в семье в августе прошлого года. Так случилось, что мальчики раньше ничего не знали друг о друге — их разместили в разные социальные учреждения. Теперь они вместе.

Живут мальчишки дружно. И всегда чем-то заняты – например, по дороге в садик повторяют правила дорожного движения, а дома слушают сказки, которые им читают мама и Дима. «Чтобы сны хорошие снились», — поясняет старший брат.

Родители многому их учат и сами учатся. Ведь у каждого ребенка свой характер. И к каждому нужно найти подход.

Живет семья скромно, но делает все, чтобы дома было уютно. Своими силами сделали ремонт, планируют построить баню, заменить окна и двери.

Проблема, с которой самим не справиться, — отсутствие воды. Александр и Светлана мечтают, что у них будет собственный колодец. А пока приходится брать большие бидоны и ходить на общий колодец. У многодетной семьи и без того много забот, а так тратится много сил на дела, на которые у других уходит минут 10.

«Живем от воды очень далеко, — вздыхает Светлана. – Тяжело. По пять бидонов в день нужно, это не говоря про стирку и баню».

Своими силами семье не потянуть копку колодца – доход, вместе со всеми выплатами, составляет чуть больше 40 тысяч. Кроме того, у Влада, Артема и Ильи есть проблемы со здоровьем, и родителям приходится часто ездить с ними к врачам в Тверь. А без колодца им трудно. Но в наших силах помочь.

Фонд «Константа» проводит денежный сбор для семьи. Давайте поможем этим замечательным людям! Большой семье нужна вода - Благотворительный фонд «Константа» (constanta-fund.ru)

Помощь Александру, Светлане и их детям будет оказана в рамках проекта «Ребенок в семье». Его цель простая и очень важная: у родителей должны быть все условия, чтобы дети без проблем росли и развивались и были в безопасности. Любой другой вариант - ненормален. Это понимает каждый. И каждый может присоединиться к помощи.

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