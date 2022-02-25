Группа компаний «Эль Коммерс»: мы подскажем, как скорректировать ваш бюджет в кризисной ситуации

Рады видеть каждого из вас в офисах компании!

- С начала 2022 года аналитиками группы компаний «Эль-Коммерс» проведена работа по исследованию финансового поля в Российской Федерации. Каким вам видится развитие ситуации на финансовом рынке в ближайшее время?

- Да, действительно, мы уделили много внимания этому вопросу. Мы проводили встречи со сторонними аналитиками, проводили социальные опросы, мониторили инфополе. Результатом данной работы стало формирование нашего видения будущей ситуации на финансовом рынке.

11 февраля Центральный банк принял решение повысить ключевую ставку до 9,5% годовых. Даже регулятор подтверждает, что инфляция превышает его октябрьский прогноз. Сложившаяся обстановка негативно влияет на финансовый рынок. На биржах зафиксировано резкое падение ценных бумаг российских компаний, которые представлены на зарубежных площадках.

Самый мощный удар на себя приняли ценные бумаги финансового сектора.

Все аналитики, в один голос, утверждают, что снимать наличные с депозитов и финансовых программ не имеет смысла, так как там накопления подрастают и, в зависимости от процентной ставки, могут превысить инфляцию, в отличие от домашних сейфов, в которых денежные средства ежедневно обесцениваются.

- Что же в данной ситуации вы можете посоветовать жителям Тверского региона?

- Относительно недавно мы с вами наблюдали похожую ситуацию, при которой в моменте многие наши сограждане из-за поспешных решений потеряли часть своих сбережений. Чтобы попробовать сохранить и приумножить свои накопления можно рассмотреть сектор кредитной и потребительской кооперации, так как на этот сектор санкции иностранных государств не распространяются. Также, внося свои сбережения в сектор кредитной и потребительской кооперации, вы развиваете экономику нашего региона, так как в данном случае денежные средства инвестируются в развитие столицы Верхневолжья.

А для того, чтобы каждый клиент группы компаний «Эль-Коммерс» понимал, как планировать свой бюджет и в критической ситуации смог правильно распределить свои денежные средства, компания разработала финансовый планер, который доступен каждому нашему клиенту.

Рады видеть каждого из вас в офисах компании!