«Капитал МС»: Путь к здоровью начинается с нами!

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

- В Тверской области сейчас работает четыре компании по обязательному медицинскому страхованию, одна из них - «Капитал Медицинское страхование». Расскажите про вашу компанию поподробнее.

- ООО «Капитал Медицинское страхование» - одна из ведущих страховых медицинских организаций, осуществляющая свою деятельность в сфере ОМС более 28 лет. Мы работаем с застрахованными лицами на территории 41 субъекта Российской Федерации и входим в тройку компаний-лидеров по обязательному медицинскому страхованию. Каждый 7-й гражданин России доверяет нам защиту своих законных прав и интересов в сфере ОМС. В начале текущего года общая численность застрахованных граждан составила более 22 млн. человек. Несмотря на то, что общая численность населения уменьшается, как видите, численность наших застрахованных растет, так как все больше граждан выбирают нас как стабильную и компетентную компанию. В Тверской области мы и раньше были известны как «Росгосстрах-Медицина», мы хоть и представлены не во всех муниципальных образованиях, но ежегодно количеств наших офисов увеличивается.

- Слово «капитал» не очень подходит к сфере обязательного медицинского страхования, это же бесплатное страхования для получения бесплатной медицинской помощи.

- Не соглашусь с вами. Как раз самый главный капитал для любого человека – это его здоровье. Особенно это многие ощутили за последние пару лет в период эпидемии коронавирусной инфекции. А наши сотрудники – страховые представители как раз и помогают сохранить его и преумножить.

- Много споров вокруг того, нужна ли вообще такая система как обязательное медицинское страхование

- Во всем мире существует система медицинского страхования и везде она работает по-разному. У нас – обязательное медицинское страхование, то есть все граждане страны являются застрахованными в этой системе (кроме военнослужащих и приравненных к ним). И это страхование – бесплатное, но не надо забывать, что бесплатно оно для самих граждан, а как все знают ничего бесплатного не бывает. За работающих граждан работодатель перечисляет страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за неработающих – исполнительный орган государственной власти (администрация региона). И эти средства направляются в медицинские организации на заработную плату врачей, лекарства, продукты питания, медицинское оборудование и прочее.

- Почему так много страховых компаний и почему последнее время некоторые из них закрываются?

- Вот как раз последнее время сложившаяся ситуация подталкивает «слабые» компании, в которых нет достаточно квалифицированных кадров, или не способных организовать защиту прав застрахованных в достаточной мере, или не выполняющие установленных законодательством требования – уходить с рынка. И остаются сильные, стабильные с развитой филиальной сетью, со специалистами высокого уровня, цель которых действительно защищать права застрахованных граждан на досудебном и судебном уровне, участвовать в решении региональных проблем в здравоохранении. На данный момент в стране 30 страховых медицинских организаций, а я помню времена еще лет 10 назад, когда их насчитывалось больше 100.

- Что вы хотели еще добавить или пожелать нашим читателям?

- Наша компания поздравляет с прошедшим праздником всех защитников нашей страны, пожелать им отличного настроения, крепкого здоровья и оптимизма!

ВАЖНО

В связи с закрытием с 1 января 2022 года Тверского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед», всем кто имеет полисы ОМС выданные этой компанией, необходимо выбрать другую страховую компанию. Для удобства граждан мы изменили график работы, теперь оформить медицинский полис можно по будням с 8 до 19, в субботу по-прежнему с 10 до 14.