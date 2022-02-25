Учитель года-2022 в Твери: Выбираем лучшего педагога вместе с «КП»-Тверь»!

Поддержи любимого учителя! Фото: администрация Твери

24 февраля в Твери стартовал городской этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2022». Конкурс проводится в Твери уже в 31-й раз и его традиционно поддерживает «КП»-Тверь».

Имя победителя объявят 25 марта. Победитель и три призёра муниципального этапа «Учителя года» представят город на региональном этапе конкурса. А лучший педагог области представит наш регион в финальном, Всероссийском этапе.

В этом году за звание лучшего учителя Твери борются:

- Жанна Сурова – учитель математики Многопрофильной гимназии №12, педагогический стаж – 12 лет;

- Сергей Дмитриев – учитель географии Тверского лицея, педагогический стаж – 3 года;

- Карина Куликова – учитель русского языка и литературы средней школы №42, педагогический стаж – 6 лет;

- Любовь Кочеткова – учитель начальных классов средней школы №34, педагогический стаж – 25 лет;

- Елена Скапачева – учитель начальных классов Центра образования имени Атрощанка, педагогический стаж – 14 лет;

- Екатерина Химченко – учитель музыки средней школы №14, педагогический стаж – 5 лет;

- Ольга Чашкина – учитель физики средней школы №18, педагогический стаж – 15 лет;

- Алексей Смирнов – учитель физики средней школы №25, педагогический стаж – 6 лет;

- Анна Морозова – учитель истории и обществознания средней школы №40, педагогический стаж –21 год;

- Марк Воронков – учитель информатики средней школы №20, педагогический стаж – 5 лет;

- Михаил Мендаленков – учитель начальных классов средней школы №16, педагогический стаж – 4 года;

- Дмитрий Терехин – учитель физической культуры средней школы №27, педагогический стаж – 2 года.

Ну а пока поддержать любимого учителя поможет тверская «Комсомолка». По доброй традиции редакция «КП»-Тверь» запускает свой конкурс - конкурс читательских симпатий. Учитель, набравший больше всего голосов в результате голосования на нашем сайте, получит диплом и памятные подарки.

У вас есть шанс помочь любимому педагогу выиграть приз читательских симпатий! Голосуйте сами и агитируйте знакомых, важен каждый голос.

ГОЛОСУЕМ ЗА УЧАСТНИКА КЛИКНУВ НА ЭТУ ССЫЛКУ

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Голосование продлится до 8 часов утра 25 марта. И уже в этот день на финальном выступлении педагогов во Дворце творчества детей и молодёжи мы наградим победителя! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.