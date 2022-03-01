Коронавирус в Твери, последние новости на 1 марта 2022: подозрительные школьные обеды и выставка рассады

В одной из школ Тверской области учащихся кормили с нарушениями.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 1 марта 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 146834 случая заражения (+ 821 за сутки).
Выздоровели 94837 пациентов (+551 за сутки).
На карантине 49446 заболевших, (+358 за сутки).
Госпитализированы за минувшие сутки 8 заразившихся.
Умерли 2551 человек (+12 за сутки).
В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 672660 человек, за сутки – 884 человека.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 51 241 50 998 случаев заражения коронавирусом (+243 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 11 609 (+55),
Ржев - 8019 (+37),
Калининский район - 6235 (+40),
Вышневолоцкий городской округ - 5549 (+34),
Торжок - 4984 (+11),
Кимры - 4426 (+30).
Графика: Яндекс
В одной из школ Тверской области учащихся кормили с нарушениями. Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания в Хабоцкой общеобразовательной школе.
Установлено, что учреждением не разработана программа производственного контроля, не проводятся лабораторные исследования и испытания продуктов питания.
В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и вынесен штраф 5000 рублей.
Директору школы внесено представление, виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.
И о прекрасном: в этом году году в Твери вновь будет работать традиционная уличная выставка-продажа рассады и посадочного материала.
Торговые места будут предоставлены для участников выставки администрацией Твери.
Продажа начнется с 16 апреля и продлится весь сезон - до 1 октября 2022 года. Приобрести рассаду цветов и овощей, саженцы плодово-ягодных и декоративных растений можно будет напротив домов №24 и №22 на набережной Афанасия Никитина.
Открыт прием заявок для участников. Количество мест ограничено.
Графика: ПТО