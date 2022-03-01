Коронавирус в Твери, последние новости на 1 марта 2022: подозрительные школьные обеды и выставка рассады

В одной из школ Тверской области учащихся кормили с нарушениями. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 1 марта 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 146834 случая заражения (+ 821 за сутки).

Выздоровели 94837 пациентов (+551 за сутки).

На карантине 49446 заболевших, (+358 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 8 заразившихся.

Умерли 2551 человек (+12 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 672660 человек, за сутки – 884 человека.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 51 241 50 998 случаев заражения коронавирусом (+243 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11 609 (+55),

Ржев - 8019 (+37),

Калининский район - 6235 (+40),

Вышневолоцкий городской округ - 5549 (+34),

Торжок - 4984 (+11),

Кимры - 4426 (+30).

Графика: Яндекс

В одной из школ Тверской области учащихся кормили с нарушениями. Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания в Хабоцкой общеобразовательной школе.

Установлено, что учреждением не разработана программа производственного контроля, не проводятся лабораторные исследования и испытания продуктов питания.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и вынесен штраф 5000 рублей.

Директору школы внесено представление, виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.

И о прекрасном: в этом году году в Твери вновь будет работать традиционная уличная выставка-продажа рассады и посадочного материала.

Торговые места будут предоставлены для участников выставки администрацией Твери.

Продажа начнется с 16 апреля и продлится весь сезон - до 1 октября 2022 года. Приобрести рассаду цветов и овощей, саженцы плодово-ягодных и декоративных растений можно будет напротив домов №24 и №22 на набережной Афанасия Никитина.

Открыт прием заявок для участников. Количество мест ограничено.