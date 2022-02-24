Март начнётся в Твери с солнца и ночных морозов

Весна идёт, весне дорогу! Фото: Евгения ГУСЕВА

На старт! Внимание! Март! Уже во вторник мы будем поздравлять друг друга: весна пришла! Однако ласкового весеннего тепла придётся подождать.

- Сильные осадки, которые накроют регион в ночь с пятницы на субботу, прекратятся уже утром. К нам подойдёт атмосферный фронт антициклона, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу будет ещё облачно, а в воскресенье небо начнёт проясняться, и мы увидим солнце.

В субботу, 26 февраля, днём +2. В ночь на воскресенье -3 градуса. В воскресенье +1, а вот будущей ночью похолоднее: -8.

Атмосферное давление растёт и к началу рабочей недели установится в пределах 764-766 мм рт. ст.

Из-за слабой облачности контраст между дневными и ночными температурами будет увеличиваться. В понедельник, 28 февраля, днём 0…-1, а в ночь на 1 марта - ух, зябко! - до -13.

- Первое марта должно встретить нас солнцем. Осадков в первые дни не видно, но снег ещё может вернуться. Помните: для нашего региона март - всё-таки зимний месяц, - предупреждает Наталья Сердитова.

Что до уходящего февраля, то он был тёплым: примерно на 5,5 градуса теплее нормы. С осадками порядок: их выпало совсем немного меньше нормального количества.

А каким будет март, пока лишь гадаем. Скажем только, что нормальная среднемесячная температура для марта - всего -1,6 градуса. Зиму восвояси выдворить не так-то просто. Но март - месяц контрастов! Только подумайте: самый тёплый за историю наблюдений мартовский день случился 30 марта 2007 года: +17,5 градуса. А вот 6 марта военного 1942 года было лютое: -36,4. Капризный, что юная барышня, этот март. Тем и прекрасен.