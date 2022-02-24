Депутат Госдумы РФ от Тверской области Юлия Саранова посетила с рабочим визитом Калининскую АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Развитие системы среднего профессионального образования стало основной темой встречи депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Тверской области, заместителя председателя комитета по молодежной политике Юлии Сарановой и директора Калининской АЭС Виктора Игнатова.

В ходе экскурсии по Калининской атомной станции Юлия Саранова побывала в машинных залах атомной станции и на блочном пункте управления энергоблоком №4. Директор станции подробно рассказал о показателях работы предприятия, технологии производства, ядерной и экологической безопасности, подготовке персонала. Затем депутат Госдумы познакомилась с кадровой политикой Росатома и программой наставничества, которые имеют определяющее значение при подготовке молодых кадров. В беседе с Виктором Игнатовым особое внимание Юлия Саранова уделила сотрудничеству Калининской АЭС с профильными высшими и средними профессиональными учебными заведениями.

Отдельной темой разговора стала программа поддержки Удомельского колледжа, который готовит кадры для предприятий энергетической отрасли. В рамках сотрудничества с Калининской АЭС была разработана дорожная карта поэтапного обновления материально-технической базы учебного заведения. Рассматривается возможность создания на базе колледжа площадки для проведения чемпионатов профессионального мастерства, соответствующей международным стандартам WorldSkills. «Это важный шаг не только для Удомли, а также для всей системы среднего профессионального образования региона», - подчеркнула Юлия Саранова.

Кроме того, она отметила значительную поддержку Калининской АЭС, в том числе и финансовую, при создании Центра цифрового образования детей «IT-куб» и Профориентационного центра в Удомле.

В течение дня Юлия Саранова также встретилась с представителями муниципальных органов власти, посетила социальные объекты. В завершении визита в Центре общественной информации Калининской АЭС прошел «круглый стол» с представителями молодежных и волонтерских организаций городского округа. В ходе мероприятия участники встречи обсудили общественно значимые проекты и инициативы. По ряду из них депутат Государственной Думы выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству и партнерскому взаимодействию.