В Тверской области заметно увеличились объемы госзакупок

В областном правительстве прошло очередное заседание. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2021 году по сравнению с 2020-м объем госзакупок в регионе увеличился почти в два раза и составил 64 млрд рублей. Как было объявлено на заседании областного правительства 22 февраля, это в том числе вызвано тем, что в регионе стали заметно больше ремонтировать дороги за счет увеличения федеральных траншей по нацпроекту.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что особое внимание следует уделять развитию практики опережающих и долгосрочных закупок.

Губернатор на заседании правительтства региона. Фото: ПТО

И здесь, кстати, также есть положительная динамика. Из доклада на заседании следует, что в прошлом году на опережающие закупки органами госвласти региона направлено более 9,2 млрд рублей - в 1,4 раза больше, чем в 2020-м.

А сумма долгосрочных закупок и вовсе увеличилась В 2,5 раза - до 33,6 млрд рублей, в 2020-м она составляла 13,1 млрд рублей.

В связи с этим напомним, что в регионе по Адресной инвестиционной программе в ближайшие 3-4 года должны реализовать сразу несколько масштабных проектов — построить Западный мост в областной столице, автодорогу «Москва – Рига» – Ржев (тендер еще не объявлен) и новое здание для Бежецкой районной больницы, рекультивировать мусорную свалку под Тверью, продолжить запускать автобусы «Транспорта Верхневолжья» в муниципалитетах.

Игорь Руденя указал на важную задачу - привлекать к участию в конкурсных процедурах побольше налоговых резидентов Тверской области.

По итогам 2021 года доля контрактов с тверскими заказчиками составила 55% - в 2020-м было в четыре раза меньше. А объем закупок у малого бизнеса по сравнению с 2020-м вырос на 7,6%.

Губернатор на заседании поддержал предложения экспертов в части долгосрочного планирования госзакупок, комплексного подхода в торгах при реализации крупных проектов в строительстве, поэтапного контроля сроков исполнения контрактов и другие инициативы.

На заседании регионального Правительства представлен проект сводного графика приоритетных закупок Тверской области на 2022 год. Так, на закупки в рамках реализации нацпроектов по социально значимым позициям заложено 11,8 млрд рублей.

До конца первого квартала текущего года планируется провести конкурентные процедуры по выполнению ремонтных работ. До 1 июня – по 80% остальных закупок. К 1 сентября показатель по всем направлениям должен составить 100%.

Среди крупных закупок в здравоохранении - приобретение линейного ускорителя и аппарата брахитерапии для Тверского областного клинического онкологического диспансера, модульных врачебных амбулаторий. В образовании – поставка новых школьных автобусов. В сфере культуры - капремонт Театра кукол в Твери, продолжение реставрации исторических зданий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А мы, ради интереса, взглянули на некоторые последние крупные госзакупки в регионе.

Так, 10 февраля ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» был объявлен тендер на выполнение работ по строительству газовой котельной мощностью 5 МВт на улице Левитана Твери за 51 621 835,98 рублей. Срок исполнения контракта - до 1 сентября 2022 года. Подрядчик на сегодняшний день уже определен. Конкурс выиграла организация, которая предложила наиболее низкую цену контракта - 50 847 508,44 рублей. Вот только, что это за компания, на госзакупках информации мы не нашли.

Среди крупных февральских тендеров областного от комитета госзакупок также контракт на «Выполнение авиационных работ для оказания скорой медицинской помощи» на 19 765 000 рублей. Размещен 11 февраля.

Речь о том, что для Областной клинической больницы ищут специализированный вертолёт гражданской или госавиации, оснащенным сертифицированным медицинским модулем, для скорой транспортировки пациентов. В контракте прописан налет в 67 летных часов.

Идет прием заявок.