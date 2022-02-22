Эксперт из Твери разъяснила, кто ответит за протекающую после ремонта крышу

Вода в квартире буквально течёт с потолка. Фото: Светлана Пайганова

В редакцию «КП»-Тверь» обратились с просьбой о помощи жители одной из квартир дома №29 по улице Склизкова. На крыше двухэтажного дома скопился снег, лёд и крыша протекла. В квартире верхнего этажа случилась настоящая коммунальная катастрофа.

- Вода текла на голову с потолка, с подоконника... Отошли обои, появилась плесень. А у меня дома трое малолетних внуков! Им негде спать, приходилось двигать мебель… Самое страшное – течёт по стене, где проходит наружная электропроводка, это опасность замыкания! – рассказала «КП»-Тверь» жительница пострадавшей квартиры, пенсионерка и ветеран труда Светлана Пайганова.

В доме трое маленьких детей, кровати которых тоже едва не залило. Фото: Светлана Пайганова

КРЫША ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

В своей катастрофе жильцы винят управляющую компанию. Когда крыша протекла, они неоднократно обращались в УК с просьбой расчистить снег и лёд, но долгое время получали отказ.

- Ответ один: в конце 2019 года в доме был капремонт кровли, и снег они убирать не будут, чтобы не повредить кровлю до истечения гарантийного срока, - говорит Светлана.

Крыша в доме действительно новая и прошлую зиму пережила хорошо. Но и снега тогда было меньше. Что делать несчастным жильцам сейчас – непонятно. УК через какое-то время всё-таки почистила часть крыши, но проблемы это окончательно, естественно, не решило.

Последствия протечки. Фото: Светлана Пайганова

- Снег мы убрали. Но если будем рубить ледорубами лёд, можем повредить крышу, и тогда в гарантийном ремонте нам откажут. Кровля на доме скатная, «ломаной» конструкции – такой проект был согласован Фондом капремонта. Крыша должна очищаться сама, но снег задерживается. Были скачки температуры – образовалась наледь, - сообщили «КП»-Тверь» в управляющей организации ГУК Московского района. – Наши кровельщики считают, что ремонт был сделан некачественно. В доме на Склизкова, 27 такая же крыша, но протечек там нет. Делали в этих домах ремонт разные организации. В Фонд капремонта мы уже написали.

Что же в этой непростой ситуации делать людям, которых заботит безопасность детей и сохранность имущества? С этим вопросом «КП»-Тверь» обратилась к эксперту в сфере жилищного права, председателю тверской областной общественной организации «Качество жизни» Елене Юлегиной.

- Аналогичная ситуация была в посёлке Приволжский Кимрского района. Там граждане подали иск к Фонду капремонта и выиграли этот иск. Поэтому УК в этом случае не так уж и не права. Ремонт делал Фонд капремонта, текло после ремонта, чего быть не должно, и разбираться в первую очередь нужно с Фондом, - говорит Елена Юлегина.

Капремонт крыши в пострадавшем доме был сделан в конце 2019 года. Фото: Светлана Пайганова

РЕШИТЬ ПОЛЮБОВНО

Юрист советует в первую очередь написать претензию в Фонд капремонта.

- Фонд может отправить вас разбираться с подрядчиком. Здесь я скажу следующее: на основании норм Жилищного кодекса ответственность перед собственниками за выполненную работу несёт Фонд капитального ремонта. Поэтому и претензии все к нему.

Собственники должны составить письмо-претензию в Фонд с требованием устранить проблему.

- В конце претензии нужно написать, что если в течение двух недель, а может и одной недели – это экстренная работа – Фонд не выполнит требования, мы подадим иск в суд, - советует Елена Юлегина.

Направить претензию лучше таким образом, чтобы получить подтверждение, что письмо принято (то есть, лучше отнести его в двух экземплярах лично, один, завизированный, – оставить себе).

В СУД

Судиться с Фондом капремонта – это работа, которая опять же ляжет на плечи жильцов, так как перед управляющей компанией Фонд ответственность не несёт.

Пойти здесь можно двумя путями.

Вариант первый. Если ремонт не терпит отлагательств, собственники могут скинуться деньгами на ремонт. Управляющая компания выполнит работу вместо Фонда капремонта. А позже ущерб возместится Фондом через суд. Но тут есть существенный минус – подавая иск о возмещении, придётся изначально заплатить довольно большую госпошлину (она будет начислена в зависимости от суммы ущерба). Её потом тоже можно будет вернуть, но что получится это сделать быстро и просто – не факт.

Второй вариант. Сразу подать в суд иск к Фонду капремонта с требованием починить крышу и устранить нанесённый квартирам ущерб. Это будет стоить совсем недорого, а если иск от своего имени подаст инвалид, то и вообще бесплатно.

ЧТО МОЖЕТ УСЛОЖНИТЬ ДЕЛО

На самом деле причин, по которым может потечь кровля, много. Первая и наиболее очевидная – «дырявая» крыша. Или ошибки конструкции. Но какая бы крыша не была, если она отремонтирована, течь она не должна, резонно отмечает Елена Юлегина.

Однако не исключена и более сложная ситуация. Сама кровля может быть сделана вполне качественно. Но в плане капремонта могло не значиться замены утепления на чердаке. А старый утеплитель пришёл в негодность или рабочие во время ремонта его совсем затоптали. В результате нарушается теплоизоляция – на чердак начинает поступать тепло из квартир.

По нормативу температура на чердаке должна быть не более чем на 4 градуса выше, чем на улице. Если чердак теплее, влага конденсируется на крыше изнутри и может залить квартиры. То же самое случается, если на крыше неправильно выведены трубы.

- Если согласовывая план капремонта собственники ошибочно не учли необходимость замены утепления, тогда действительно ущерб могут «повесить» на управляющую компанию. Управляющая организация, по меньшей мере, должна разобраться, по какой причине на чердаке ненормативная температура, - говорит Елена Юлегина. – Кстати, в некоторых случаях нам удавалось избавиться от сосулек, просто открыв чердачные окна.

Юрист настаивает: планируя капремонт крыши, требуйте привести в порядок и утепление на чердаке. Это должно быть обязательным элементом капремонта крыши.

В любом случае точную причину протечки может выявить лишь экспертиза. А если причины протечки неочевидны, наиболее разумный первый шаг для собственников и УК – объединиться, сходить вместе на чердак и посмотреть, что там происходит. Оценить, есть ли в крыше очевидные дыры, в каком состоянии находится теплоизоляция и какова на чердаке температура.

ТАК ДОЛЖНА ЛИ БЫЛА УК УБИРАТЬ СНЕГ?

- Теоретически, если управляющая компания пойдёт сбивать наледь, она действительно проломит новую крышу. И будет отвечать за ущерб. Но проблема, вероятнее всего, не в том, что управляющая организация не сбивала наледь, а в самой крыше. Или в том, что на крыше конденсировалась влага, - говорит юрист. – Есть норматив, он не очень внятный, но есть – в правилах, утверждённых Госстроем. Норма следующая: управляющая компания не должна накапливать на крыше снег и наледь толщиной более 30 сантиметров. Такой нормы, что необходимо счищать снег, как только он появился, - нет.