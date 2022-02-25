Коронавирус в Твери, последние новости на 25 февраля 2022: вакцинация подростков и дезинфекция железнодорожного вокзала

Последние новости по распространению коронавируса в регионе к этому часу. Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 25 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 143 098 случаев заражения (+ 993 за сутки).

Выздоровели 93594 пациента (+79 за сутки).

На карантине 46992 заболевших, (+910 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 213 заразившихся.

Умерли 2512 человек (+4 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 670 253 человека, за сутки – 801 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 50 123 случаев заражения коронавирусом (+316 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11 392 (+72),

Ржев - 7828 (+56),

Калининский район - 6095 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 5394 (+41),

Торжок - 4924 (+19),

Кимры - 4294 (+21).

Графика: Яндекс

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса. Двухкомпонентной вакциной Спутник М привто 350 подростков. Всего, по данным на 24 февраля, прививку сделали 669 524 человека. За сутки - 102.

Вакцинация детей от 12 лет проводится добровольно при наличии письменного согласия, в присутствии родителя (или иного законного представителя).

В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинальный кабинет работает по будням с 12.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 14.00. Вакцинация организована строго по записи. Записаться можно по единому номеру 122.

Накануне специалисты регионального МЧС, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, провели дезинфекцию здания железнодорожного вокзала в Твери.

Личный состав СПСЧ провел обработку всех контактных поверхностей в основных залах, места общего пользования, поручни и перила, служебные помещения, перроны и лестницы снаружи здания.

- Для обработки использованы специальные растворы, которые безвредны для людей, растений и животных, - уточнили в ведомстве.

Работа проводилась с соблюдением всех правил безопасности, с использованием средств индивидуальной защиты.