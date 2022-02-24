Парламент Тверской области пересмотрел региональный бюджет

На заседании. Фото: ЗСТО

В повестке дня у депутатов значилось 18 вопросов. В частности, был заслушан отчет начальника УМВД РФ по Тверской области о деятельности полиции в 2021 году, внесены изменения в закон о региональном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и в ряд областных законов, приняты решения о поддержке законодательных инициатив коллег из других регионов, а также постановление областного парламента о поправках к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

БЮДЖЕТ

В двух чтениях одобрены изменения в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Документ внесен и представлен Правительством Тверской области. Согласно принятым поправкам, в 2022 году доходная часть областного бюджета увеличивается на 2 млрд. 379 млн. руб., расходная – на 6 млрд. 718 млн. руб. с увеличением дефицита на 4 млрд. 339 млн. руб.

В 2023 году предусмотрено увеличение доходной части на 1 млрд. 929 млн. руб., расходной части - на 2 млрд. 431 млн. руб. При этом дефицит увеличится на 501 млн. 587 тыс. руб.

В 2024 году планируется увеличение расходной части на 226 млн. 556 тыс. руб. при увеличении дефицита на ту же сумму. Доходная часть областного бюджета на 2022 год увеличится за счет поступления доходов по группе «Безвозмездные поступления». Что касается расходной части областного бюджета на текущий год, то здесь предусматривается увеличение бюджетных назначений по целому ряду позиций.

В частности, на дорожное хозяйство (дорожные фонды) дополнительно направят 2 млрд 358 млн. руб. (из них 1 млрд. 553 млн. руб. - средства федерального бюджета, 804 млн. 996 тыс. руб. - остатки дорожного фонда, не использованные в 2021 году).

На открытие новых филиалов, капитальный и текущий ремонт, оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» дополнительно выделяется 75,1 млн. руб., на модернизацию школьных систем образования - 459 млн. 493 тыс. руб. (субсидии из федерального бюджета) На создание павильона у Ржевского мемориала Советскому солдату выделят 250 млн. руб. – за счет межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы.

Дополнительные 510 млн. 236 тыс. руб. направят на проведение ремонтно-реставрационных работ, технический и авторский надзор, включая проектно-изыскательские работы на объектах культурного наследия.

На приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, дополнительно выделяется 117 млн. 673 тыс. руб., на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медпомощь больным с COVID-19 – 170 млн. 266 тыс. руб. (средства резервного фонда Правительства РФ), на закупку пяти модульных врачебных амбулаторий - 26 млн. 250 тыс. руб.

Из средств резервного фонда Правительства РФ 53,4 млн. руб. направят на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

На оплату госконтрактов на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, заключенных и не оплаченных министерством здравоохранения Тверской области в 2021 году, направят 116,9 млн. руб.

Для бесперебойного обеспечения льготных категорий граждан Тверской области лекарственными препаратами 192,7 млн. руб. направят на оплату услуг уполномоченного фармацевтического склада ОГУП «Фармация». Кроме того, ОГУП «Фармация» предоставят субсидию в сумме 53 млн. руб. – для финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по лекарственному обеспечению и для восстановления платежеспособности. На оплату стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных и государственных бюджетных общеобразовательных организациях будет направлено 47,5 млн. руб.

- Итогом внесенных в областной бюджет изменений стало изменение его основных параметров. На сегодняшний день на 2022 год доходная часть бюджета составит 89 миллиардов рублей, расходная - 95 миллиардов. При этом дефицит - 6 миллиардов рублей. Он будет финансироваться за счет остатков средств, которые имеются на счетах минфина. В основном изменения связаны с безвозмездными поступлениями из федерального бюджета на сумму более 2,3 миллиарда рублей, - пояснил председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Константин Буевич.

На заседании. Фото: ЗСТО

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕГИОНА

Парламентарии в первом чтении приняли изменения в Избирательный кодекс Тверской области.

Соответствующий законопроект внесен в Законодательное Собрание Избирательной комиссий Тверской области. Его разработка связана с необходимостью приведения Избирательного кодекса региона в соответствие с федеральным законодательством.

Предложенные изменения дополняют Избирательный кодекс региона введенными федеральным избирательным законодательством нормами, регламентирующими вопросы реализации пассивного избирательного права кандидатами.

В частности, согласно поправкам, не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» или Федеральным законом «О противодействии терроризму».

Вносятся изменения в предельные размеры расходования средств избирательных фондов кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований, кандидатов на выборную должность главы муниципального образования, избирательного объединения при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования. Последние изменения предельных размеров расходования средств избирательных фондов указанных кандидатов и избирательных объединений вносились в Избирательный кодекс Тверской области в 2006-2008 годах. Кроме того, предлагается уточнить порядок разделения списка кандидатов по единому округу на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований на территориальные группы кандидатов, исключив указание на конкретное число территориальных групп, и определить требования к наименованию территориальных групп кандидатов. Также уточняются порядок и сроки осуществления избирательных действий при передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Тверской области и депутата представительного органа муниципального образования.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОПРАВКАХ В ФЗ

Областной парламент принял постановление «О поправках к проекту федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Постановлением Государственной Думы от 25 января 2022 году проект федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» принят в первом чтении. Документ направлен в регионы РФ для предоставления в федеральный парламент поправок к законопроекту.

Тверская область в числе первых регионов страны стала площадкой для обсуждения (оно состоялось 13 января текущего года) этого законопроекта. Теперь регион представляет свои поправки в документ – всего их девять.

Напомним, что новый законопроект позволит повысить эффективность управления территориями, аккумулировать финансовые и административные ресурсы для участия муниципалитетов в федеральных и областных программах, приблизить местную власть к населению. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения. Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ УСИЛЕНЫ

Депутаты также приняли изменения в региональный закон «О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите». Документ, инициированный губернатором Игорем Руденей, принят в двух чтениях.

Поправки направлены на совершенствование правоотношений в сфере содействии занятости инвалидов на территории Тверской области. Кроме того, внесенные изменения приводят нормы регионального законодательства в соответствие с требованиями федерального, в котором внесены изменения в законы «О занятости населения в Российской Федерации» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Федеральное законодательство наделяет регионы полномочиями по установлению квоты для приёма на работу инвалидов для филиалов и представительств работодателей, расположенных на территории субъекта РФ. Таким образом, получает правовую основу сложившаяся практика заключения договоров с филиалами и представительствами, расположенными на территории тверского региона.

Федеральным законодательством также закрепляется полномочие регионов по установлению порядка и условий взаимодействия органов службы занятости с работодателями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам профессионального обучения для граждан из числа инвалидов. Соответствующие изменения внесены в закон Тверской области «О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите».