Коронавирус в Твери, последние новости на 23 февраля 2022: бактерии в мясном фарше и усиленная работа санавиации

Мясной фарш и вертолёт санавиации ОКБ.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 23 февраля 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 140 989 случаев заражения (+ 1157 за сутки).
Выздоровели 93432 пациента (+44 за сутки).
На карантине 45051 заболевших, (+1104 за сутки).
Госпитализированы за минувшие сутки 173 заразившихся.
Умерли 2506 человек (+9 за сутки).
Статистика коронавируса в Тверской области на 23 февраля 2022. Графика: yandex.ru
В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 669 416 человек, в том числе за сутки – 608 человек.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 49 435 случаев заражения коронавирусом (+389 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 11 241 (+80),
Ржев - 7700 (+68),
Калининский район - 6037 (+24),
Вышневолоцкий городской округ - 5304 (+53),
Торжок - 4877 (+25),
Кимры - 4230 (+37).
Распространение коронавируса в Тверской области на 23 февраля 2022.
Фото: ПТО
За неделю 13 пациентов доставили в ОКБ Твери на вертолётах санавиации. Это достаточно высокий недельный показатель. Но не только коронавирус стал причиной вылетов медиков в районы.
- За минувшую неделю отделение санитарной авиации областной клинической больницы Твери выполнило 17 санитарных рейсов, из них пять - вертолетами МИ-8 и КА-32. В больницу эвакуированы 13 пациентов: шестеро - с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, двое - с тяжёлыми сочетанными травмами, двое - с ОНМК, трое - с острыми хирургическими патологиями. Четверым пациентам оказана медицинская помощь на месте, - сообщила администрация больницы ОКБ в соцсети.
В свином фарше и рагу в Тверской области нашли опасные бактерии. Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследований выявлены опасные для здоровья человека бактерии в мясной продукции - фарше из свинины "Домашний" и свином рагу.
Образцы поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Пробы были отобраны в двух торговых точках Вышнего Волочка.
В представленных образцах микробиологические исследования показали листерии.
Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.
По данному факту проверку также проводит следственный комитет.