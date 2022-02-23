Коронавирус в Твери, последние новости на 23 февраля 2022: бактерии в мясном фарше и усиленная работа санавиации

Мясной фарш и вертолёт санавиации ОКБ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 23 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 140 989 случаев заражения (+ 1157 за сутки).

Выздоровели 93432 пациента (+44 за сутки).

На карантине 45051 заболевших, (+1104 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 173 заразившихся.

Умерли 2506 человек (+9 за сутки).

Статистика коронавируса в Тверской области на 23 февраля 2022. Графика: yandex.ru

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 669 416 человек, в том числе за сутки – 608 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 49 435 случаев заражения коронавирусом (+389 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11 241 (+80),

Ржев - 7700 (+68),

Калининский район - 6037 (+24),

Вышневолоцкий городской округ - 5304 (+53),

Торжок - 4877 (+25),

Кимры - 4230 (+37).

Распространение коронавируса в Тверской области на 23 февраля 2022. Фото: ПТО

За неделю 13 пациентов доставили в ОКБ Твери на вертолётах санавиации. Это достаточно высокий недельный показатель. Но не только коронавирус стал причиной вылетов медиков в районы.

- За минувшую неделю отделение санитарной авиации областной клинической больницы Твери выполнило 17 санитарных рейсов, из них пять - вертолетами МИ-8 и КА-32. В больницу эвакуированы 13 пациентов: шестеро - с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, двое - с тяжёлыми сочетанными травмами, двое - с ОНМК, трое - с острыми хирургическими патологиями. Четверым пациентам оказана медицинская помощь на месте, - сообщила администрация больницы ОКБ в соцсети.

В свином фарше и рагу в Тверской области нашли опасные бактерии. Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследований выявлены опасные для здоровья человека бактерии в мясной продукции - фарше из свинины "Домашний" и свином рагу.

Образцы поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Пробы были отобраны в двух торговых точках Вышнего Волочка.

В представленных образцах микробиологические исследования показали листерии.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.

По данному факту проверку также проводит следственный комитет.