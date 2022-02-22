Коронавирус в Твери, последние новости на 22 февраля 2022: ранение сосулькой и педофил в лифте

Вот этот мужчина и эта глыба льда у подъезда. Фото: СУ СК по Тверской области, прокуратура Тверской области

Последние новости во время коронавируса в Твери на 22 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 139832 случая заражения (+ 1284 за сутки).

Выздоровели 93388 пациентов (+60 за сутки).

На карантине - 43947 заболевших, (+1223 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 280 заразившихся.

Умерли 2497 человек (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 668 726 человек, за сутки – 630 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 49046 случаев заражения коронавирусом (+408 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11161 (+82),

Ржев - 7632 (+72),

Калининский район - 6013 (+34),

Вышневолоцкий городской округ - 5251 (+52),

Торжок - 4852 (+28),

Кимры - 4193 (+31).

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В дежурную часть полиции обратился отец 11-летней девочки. Дочь пришла домой и рассказала ему, что в подъезде дома к ней и ее 12-летним подругам подошел неизвестный мужчина, демонстрируя свои половые органы. Испугавшись, девочки убежали.

На место выехала следственно-оперативная группа. Участковые вместе с оперативниками провели поквартирный обход жильцов, изучили записи камер видеонаблюдения в подъезде и во дворе дома.

- Со слов потерпевших составлено описание внешности предполагаемого преступника, его личность проверялась по информационно-поисковым базам УМВД, - сообщили в полиции.

Подозреваемым оказался сосед девочек - 46-летний мужчина, который проживает в том же доме. Фигуранта задержали. Свои действия он объяснил воздействием алкоголя.

Московским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Мужчину ранило осколком сосульки в Твери. ЧП произошло 21 февраля. 38-летний местный житель сидел на скамейке у подьезда №3 дома 116 по Петербургскому шоссе. В этот момент в дома упала ледяная глыба, мужчину зацепило осколками. С травмами его доставили в горбольницу №4.

- Установлено, что на момент ЧП крыша дома не была очищена от снега и наледи, специального ленточного ограждения не имелось, - сообщили в прокуратуре Тверской области. - В ходе проверки будет дана оценка деятельности ООО "ГУК Заволжского района г.Твери".

По данному факту проверку также проводит следственный комитет.