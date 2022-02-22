Коронавирус в Твери, последние новости на 22 февраля 2022: ранение сосулькой и педофил в лифте

Вот этот мужчина и эта глыба льда у подъезда. Фото: СУ СК по Тверской области, прокуратура Тверской области
Последние новости во время коронавируса в Твери на 22 февраля 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 139832 случая заражения (+ 1284 за сутки).
Выздоровели 93388 пациентов (+60 за сутки).
На карантине - 43947 заболевших, (+1223 за сутки).
Госпитализированы за минувшие сутки 280 заразившихся.
Умерли 2497 человек (+1 за сутки).
В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 668 726 человек, за сутки – 630 человек.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 49046 случаев заражения коронавирусом (+408 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 11161 (+82),
Ржев - 7632 (+72),
Калининский район - 6013 (+34),
Вышневолоцкий городской округ - 5251 (+52),
Торжок - 4852 (+28),
Кимры - 4193 (+31).
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В дежурную часть полиции обратился отец 11-летней девочки. Дочь пришла домой и рассказала ему, что в подъезде дома к ней и ее 12-летним подругам подошел неизвестный мужчина, демонстрируя свои половые органы. Испугавшись, девочки убежали.
На место выехала следственно-оперативная группа. Участковые вместе с оперативниками провели поквартирный обход жильцов, изучили записи камер видеонаблюдения в подъезде и во дворе дома.
- Со слов потерпевших составлено описание внешности предполагаемого преступника, его личность проверялась по информационно-поисковым базам УМВД, - сообщили в полиции.
Подозреваемым оказался сосед девочек - 46-летний мужчина, который проживает в том же доме. Фигуранта задержали. Свои действия он объяснил воздействием алкоголя.
Московским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Мужчину ранило осколком сосульки в Твери. ЧП произошло 21 февраля. 38-летний местный житель сидел на скамейке у подьезда №3 дома 116 по Петербургскому шоссе. В этот момент в дома упала ледяная глыба, мужчину зацепило осколками. С травмами его доставили в горбольницу №4.
- Установлено, что на момент ЧП крыша дома не была очищена от снега и наледи, специального ленточного ограждения не имелось, - сообщили в прокуратуре Тверской области. - В ходе проверки будет дана оценка деятельности ООО "ГУК Заволжского района г.Твери".
По данному факту проверку также проводит следственный комитет.
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