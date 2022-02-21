В Тверской области установили имя еще одного погибшего красноармейца

Это урочище в Оленинском районе, где поднимают останки бойцов из санитарного захоронения. Фото: VK/ТРОО ПИО "Память поколений"

В этом феврале в нашем регионе еще один числившийся пропавшим без вести красноармеец вырван из безвестия, или, как говорят поисковики, вернулся с войны.

Подробности рассказали поисковики тверского поисково-исследовательского объединения «Память поколений». Некоторые детали мы уточнили у его руководителя Натальи Назаровой.

Напомним, что «Память поколений» уже много лет целенаправленно работает в Оленинском районе - одной из территорий Тверской области, где во время Великой Отечественной войны шли кровавые бои в ходе операции Красной армии «Марс» (Ржевско-Сычевская наступательная операция 25 ноября - 20 декабря 1942 года).

Во время прошлогодней осенней разведки участники отряда «Прорыв» (город Реутов, Подмосковье) в лесном урочище в районе Молодого Туда обнаружили санитарное захоронение советских бойцов.

Участники объединения «Память поколений» до первых снегопадов успели поднять из раскопа останки пяти бойцов. Причем на останках одного из красноармейцев был обнаружен металлический смертный медальон.

Медальон нашли в таком состоянии - весь покрытый слипшейся грязью. Фото: VK/ТРОО ПИО "Память поколений"

Наталья Назарова рассказала, что поисковики не сразу поняли, что это медальон - он был весь покрыт слоем почвы:

- Состояние медальона не вселяло больших надежд на то, что его можно будет прочитать. Мы передали его занимающейся такой работой общественной организации «Солдатский медальон». И они всё-таки смогли установить имя бойца и фамилию его матери по медальону. Это был красноармеец Николай Ефимович Федотов 1924 года рождения. После работы с архивными материалами и военкоматовскими данными мы установили, что он родом из деревни Степино Лукомнического сельского поселения Старицкого района. Нам в этом очень помогли ребята из поискового старицкого отряда «Русь» во главе с Валерием Фрыгиным, а также местные юнармейцы.

Наталья Назарова рассказала, что уже найдена племянница погибшего бойца - Нина Ильинична Белякова. Она живет в той же деревне Степино Старицкого района. Сказала, что обязательно приедет на торжественное перезахоронение своего дяди.

Обрывки записки из смертного медальона Николая Федотова. Фото: VK/ТРОО ПИО "Память поколений"

- Он погиб совсем молодым, даже по останкам было видно, какой это был молоденький-молоденький солдат, - заметила печально Наталья Назарова. - Его останки не повезут в Старицкий район. Мы перезахороним их недалеко от мест, где он погиб, на мемориале в деревне Ильенки Холмецкого сельского поселения.

Там же поисковики предадут земле останки еще одного красноармейца, что нашли в районе Молодого Туда. Его имя тоже удалось установить. Это Михаил Аникеевич Вереитинов из Курской области. Объединение «Память поколений» нашло его родственников. Они также собираются приехать на перезахоронение.

Как рассказала нам Наталья Назарова, сейчас тверские поисковики ищут родственников еще одного поднятого там же, на оленинской земле, красноармейца Ефима Петровича Сиротина.

При этом руководитель поисково-исследовательского объединения рассказала, что для установления личности неизвестных солдат, останки которых находят поисковики, участники «Памяти поколений» собирают банк ДНК:

- Сейчас мы почти у всех поднятых останков бойцов (а мы каждого поднимаем отдельно) берем материал ДНК, даем полное описание по останкам. Всю эту информацию сохраняем. Вы спросите, зачем? Дело в том, что в нашей стране сейчас только-только начинают работу по созданию некой информационной базы со всеми ДНК поднятых останков солдат и указанием мест, где их нашли. Впоследствии родственники, которые ищут своих предков, погибших и пропавших на войне, смогут оставить на сайте результаты своих ДНК-анализов и, возможно, узнать наконец, что случилось с их предком.

Это очень актуально для нашей страны (подобные базы, кстати, есть в Польше, Германии, Японии). К сожалению, опознавать поднятых солдат по медальонам удается довольно редко. Исследования ДНК могут изменить картину. И между прочим, единичные сверки ДНК по запросу в России уже делают. Например, в 2013 году в Карелии из погранзоны решили перенести могилу двух летчиков. На перезахоронение пригласили внука одного из погибших. Но кто именно из похороненных его дед? Ответ на этот вопрос дала как раз ДНК-экспертиза.

Правда, есть и одна проблема - большинство останков неопознанных солдат, которых подняли поисковики, перезахоронены без предварительного снятия образцов ДНК... И что с этим делать? Ворошить братские могилы? Этот вопрос еще не решен.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Операция «Марс» - одна из наступательных операций Красной армии в ходе Ржевской битвы.

Ржевская битва - боевые действия советских и немецких войск в ходе Великой Отечественной войны в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года. Включает в себя четыре наступательные операции советских войск против сил немецкой группы армий «Центр».

Цель битвы - ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ, с которого сохранялась угроза прорыва немецких войск в сторону Москвы вплоть до 5 марта 1943 года, когда войска оккупантов начали оставлять свои позиции.