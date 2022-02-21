«Новые люди» дали старт кампании в городскую думу Твери и обсудили перспективы туризма в регионе

Рабочий визит в Тверь Сангаджи Тарбаева начался с дел партийных. Как известно, в прошлом году в Госдуму после многолетнего перерыва прошла пятая партия. И это – «Новые люди». Как отмечает большинство политологов, этого успеха молодая партия добилась благодаря прямым контактам с избирателями и участию в решении их проблем.

О чем и напомнил.

- Я считаю, что любая партия крепка именно муниципальными депутатами. Это те люди, которые своими ногами ходят по своей территории. Они хорошо знают повестку и, как правило, их знает в лицо избиратель. «Новые люди» – это какая-то надежда на то, что что-то изменится. Это молодые ребята, которые ничего не боятся и говорят, как видят. И в городской думе должно появиться альтернативное мнение, что даст возможность развивать дискуссию, - отметил Сангаджи Тарбаев.

Как сообщил секретарь регионального отделения партии Александр Борисов, «Новые люди» будут выдвигаться в Гордуму по всем одномандатным округам. А также партия планирует участвовать в выборах и в остальных муниципалитетах региона. Новые люди планируют участвовать в выборах и в остальных муниципалитетах региона. Сейчас ведется отбор кандидатов и их подготовка к предстоящей избирательной кампании.

- Мы считаем, что победа на выборах будет за теми, кто будет работать в постоянном контакте с людьми, – сказал Александр Борисов.

Один из пунктов избирательной программы «Новых людей» в Твери - переселение людей из аварийного жилья. Сангаджи Тарбаев посетил Двор Пролетарки, чтобы посмотреть, в каких условиях живут люди. Почти все дома здесь попали под переселение, поскольку они признаны историческим наследием и их будут реконструировать. Но один дом не стали учитывать, и людей из него переселять не планируют.

«Новые люди» будут добиваться того, чтобы этот дом признали объектом культурного наследия, а его жильцов включили в списки на переселение.

В Госдуме Сангаджи Тарбаев возглавляет комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Поэтому во второй половине дня он встретился с местными краеведами, предпринимателями, председателем Тверской ассоциации экскурсоводов и представителями Российского союза туриндустрии. На этой встрече они обсудили проблемы и перспективы туризма в Тверской области, меры поддержки предпринимателей, отсутствие в регионе контроля над исполнением законов и постановлений, а также затронули тему развития туристической инфраструктуры и сохранение объектов культурного наследия.

- Особенность Тверской области в том, что она находится между двумя большими городами - Москвой и Петербургом. Это - «козырная карта» региона. Плюс ко всему, традиционные туристические маршруты, связанные с культурным, историческим и религиозным туризмом. Я считаю, что эти маршруты нужно начать эффективно развивать, чтобы туристы проводили в Тверской области не два-три дня, как сейчас, а больше. Все составляющие для того, чтобы туристическая сфера развивалась, у Тверской области есть, – отметил Сангаджи Тарбаев, выразив сожаление, что на встречу не пришёл ни один представитель регионального министерства туризма.

- Надеюсь, что в следующий мой приезд я смогу встретиться с министром туризма Тверской области, – сказал депутат Госдумы.