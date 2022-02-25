Об Олимпиаде, городском благоустройстве и выборах

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. Фото: ТГД

- Сейчас у всех на слуху Олимпиада. Думаю, все тверичане болели за лыжницу Наталью Непряеву. Она выступила очень удачно, принеся в копилку нашей сборной три медали. Общественная палата Твери уже ходатайствовала о присвоении Непряевой звания «Почетный гражданин Твери». Теперь одобрить эту инициативу должна гордума. Вы «за»?

- Конечно. Она молодец, боец, достойный представитель нашего города. Семья Натальи проживает в Твери. Семья спортивная, в ней все увлечены лыжами и дети показывают отличные спортивные результаты. Я не вижу никаких препятствий в присвоении этого звания. Уверен, Тверская городская Дума поддержит инициативу.

- Вы за трансляциями олимпийскими успевали следить?

- Днем в силу занятости не получалось. Вечерние трансляции смотрел. Помимо лыж, где наша Непряева выступала, смотрел биатлон, хоккей. Смотрел с удовольствием, хотя на этой Олимпиаде нас не жаловали, но российские спортсмены, как всегда, были на высоте.

- В Думе продолжается рассмотрение новой редакции правил благоустройства. В настоящее время документ дорабатывается рабочей группой. Каких изменений нам ждать?

- Данные изменения в правилах благоустройства связаны с изменениями в федеральном и региональном законодательстве. В основном коррективы вносятся в действующие статьи, при этом вводятся и новые нормы, а некоторые положения и пункты исключаются вовсе. Будут внесены уточнения в статьи, регламентирующие размещение имущества на территориях общественного пользования, от дров до продуктов питания для бездомных животных, содержание аварийных фасадов зданий, ограничение доступа на стройки, появление и закрашивание на домах надписей и рисунков, установку и демонтаж информационных конструкций, устройство и уборку контейнерных площадок и др. Что касается новшеств, то предлагается, например, закрепить норму об установке евроконтейнеров на конечных остановках общественного транспорта. Предстоит доработать пункты, содержащие требования к цветовому решению фасадов зданий, складированию бытовых отходов, утилизации биологических отходов.

- Требования к цветовому фасаду зданий - это история про дизайн-код?

- Отчасти. Дизайн-код в Твери уже несколько лет как в стадии внедрения. Согласно ему, стилистика зданий в старом центре должна быть выдержана единообразно и с сохранением исторических особенностей. В требованиях правил благоустройства речь идет и о новостройках - их дизайн связан со стилистикой времени. Но не все застройщики хотят придерживаться такого видения, оттого мы пока не видим Тверь в едином колорите. Работу надо продолжать.

- Вы недавно приняли участие в общем собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России, которое прошло во Владимире. Прочитала в релизе: «Представители 20 муниципальных образований обсудили вопросы законодательства в сфере местного самоуправления». А как у соседей? Вы же общались с коллегами, идеи и наработки в плане местного самоуправления у кого-нибудь вас заинтересовали?

- Такие встречи всегда полезны. В частности, эта встреча была посвящена рассмотрению изменений в законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законопроект новый, поэтому есть необходимость его корректировки. К примеру, вопрос о критериях определения городских округов в новом законодательстве, которым сегодня не соответствует достаточное количество существующих городских округов. В ряде городов полностью переходят на выборы по избирательным округам, без партийных списков. Такая система действует во Владимире, Ульяновске, Костроме уже с 2020 года.

- В нынешнем парламентском сезоне какие значимые для жизни муниципалитета законопроекты предстоит рассмотреть гордуме?

- У нас в городе сейчас реализуется много масштабных проектов: Западный мост, детская областная больница. Будут решения, связанные с возведением этих объектов. Будет ряд решений по благоустройству, ремонту дорог - как обычно, с началом весенней ремонтной кампании. В городе продолжится работа по строительству и реконструкции сетей наружного освещения. Много обращений к нам с этой проблемой от горожан, особенно это касается частного сектора и новых микрорайонов. Бюджет будет корректироваться в зависимости от нужд города. Ну и в этом сезоне горожанам предстоит выбрать новую Думу, депутатов будут выбирать сроком на пять лет. Выборы традиционно осенью. Что касается культурно-массовых мероприятий, коррективы в последние годы вносит пандемия коронавируса. Нам хотелось бы и День города более масштабно отпраздновать, есть проекты по укреплению международных связей между городами. Но, повторюсь, всё будет зависеть от текущей эпидситуации.