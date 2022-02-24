Лунник оживающий: на берегах Волги в Тверской области распускаются цветы, пережившие ледниковую эпоху

Если когда-нибудь зимой вы найдете заросли лунника, не рвите его. Фото: Мария СИДОРЕНКО

Если бы у вас была машина времени и вы отправились, скажем, на 3 миллиона лет назад, вы бы не поверили глазам. Вместо привычных елок – платан, бук, граб, каштаны, грецкий орех, кипарисы, самшиты и даже маслины. В умеренных широтах Европы в те времена царствовали субтропики. Сейчас похожие леса есть в Сочи. Но чтобы увидеть прошлое земли, не обязательно изобретать машину времени или далеко ехать. Можно встретить «живое прошлое» в родном лесу.

Высокие стебли с полупрозрачными листьями, будто созданными ювелиром, хорошо заметны зимой. Люди, встречая это растение, собирают его на сухие букеты. Они не знают, что наносят вред редкому растению. Привлекающие внимание листья – на самом деле не листья, а стручки с семенами лунника оживающего. Цветущий лунник – необычайное зрелище. Бледно-сиреневые цветы с нежным ароматом окаймлены сердцевидными листьями. Летом лунник надежно спрятан природой. Он растет на берегах лесных речек, под пологом черной и серой ольхи. Топкая почва и высокие непроходимые заросли защищают волшебные поляны лунника от излишнего внимания.

Лунник – реликтовое растение, сохранившееся на правом берегу Волги с неогеновой эпохи. Реликты – это животные и растения, оставшиеся с древних времен. Есть реликты ледниковые. Карликовая береза растет на наших верховых болотах в результате того, что ледник 10 тысяч лет назад создал для нее подходящие условия.

К ледниковым реликтам относят и гадюку с ящерицей живородящей. Есть филогенетические реликты, их еще называют живыми ископаемыми. Например, дерево гинкго и рыба латимерия. Они не меняются ни внешне, ни генетически на протяжении эпох.

А есть географические реликты. Лунник относится именно к ним. Он рос на наших землях миллионы лет назад в теплых широколиственных лесах. Но ледниковая эпоха очень сильно изменила мир. Исчезли с нашей земли платаны, кипарисы и буки, на смену им пришла ель. Изменился и климат – стало гораздо холоднее.

Лунник сумел пережить ледниковую эпоху, и теперь – это редкое, охраняемое растение.

Если когда-нибудь зимой вы найдете заросли лунника, не рвите его. Запомните место и вернитесь туда летом. Полюбуйтесь волшебными цветами и попробуйте представить, как выглядели леса миллионы лет назад.

Полюбуйтесь волшебными цветами и попробуйте представить, как выглядели леса миллионы лет назад. Фото: Мария СИДОРЕНКО

Лунник сумел пережить ледниковую эпоху, и теперь – это редкое, охраняемое растение. Фото: Мария СИДОРЕНКО