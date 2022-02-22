Циклон «Антония» повлияет на погоду в начале весны в Тверской области

До конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны, сообщил синоптик.

Последняя неделя февраля проходит в Тверской области во власти североатлантического циклона «Антония», который принес плюсовую температуру и дожди. Вообще же нынешний февраль был одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Чего ждать весной, до которой осталось меньше недели. Об этом сообщил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны», — спрогнозировал Тишковец.

Синоптик отметил, что сильные холода не вернутся и циклон «Антония» этому поспособствовал.

Правда, последние февральские ночи будут прохладные: до -12. А вот днём температура снова будет приближаться к нулевым значениям.

Первая неделя марта в плане температуры будет комфортной: от -1 до +3 днем и с небольшим минусом ночью. Такие «переходы через ноль» способствуют гололедице.

Климатическая весна придёт 27 марта.