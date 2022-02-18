Коронавирус в Твери, последние новости на 18 февраля 2022: вспышка заболеваемости COVID-19 в регионе идет на спад, в госпиталях занято лишь 10% коек

Согласно приведённой в эфире статистики, тяжело болеют невакцинированные граждане.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 18 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 134592 случая заражения (+ 1352 за сутки).

Выздоровели 93 156 пациентов (+44 за сутки).

На карантине - 38949 заболевших, (+2638 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 173 заразившихся.

Умерли 2487 человек (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 665913 человек, за сутки – 1 048 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 47388 случаев заражения коронавирусом (+423 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10 827 (+96),

Ржев -7346 (+70),

Калининский район - 5829 (+37),

Вышневолоцкий городской округ - 5052 (+53),

Торжок - 4694 (+40),

Кимры - 4014 (+69).

Графика: ПТО

Вечером 17 февраля в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) губернатор Игорь Руденя высказался о том, как в регионе обстоят дела со вспышкой коронавируса.

- Мы видим, что ситуация стабилизировалась, заболеваемость пошла на спад, - отметил глава региона.

Игорь Руденя сообщил, что в ковидном госпитале в детской областной больнице из 200 коек заняты лишь четверть. То есть на излечении в красной зоне находится около 50 детей.

По словам губернатора, во взрослых коронавирусных госпиталях занято лишь 10% коек.

Также губернатор отметил, что свыше 90% из тех, кто попал в реанимацию из-за заражения COVID-19, это пренебрегшие вакцинацией люди.

Игорь Руденя призвал жителей Тверской области обязательно делать прививки от коронавируса.