Калининская АЭС подготовила рекордное количество участников на чемпионат профмастерства REASkills 2022

Чемпионат REASkills 2022

По результатам отборочного этапа 29 участников и 17 экспертов из числа работников атомной станции примут участие в соревнованиях по международной методике WorldSkills.

В ходе отборочного этапа, который продлился более месяца, сотрудники атомной станции демонстрировали свою профессиональную готовность и выполняли заранее разработанные конкурсные задания.

В итоге, на чемпионате REASkills 2022 работники Калининской АЭС будут отстаивать честь предприятия в 12 из 21 компетенции: «Промышленная автоматика», «Технологические системы энергетических объектов», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Инженерное мышление. Каракури», «Охрана труда», «Управление качеством», «Ремонт и наладка механического оборудования / Промышленная механика и монтаж», «Неразрушающий контроль», «Корпоративная защита от угроз внутренней информационной безопасности», «Управление жизненным циклом», «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» и «Машинное обучение и большие данные».

Кроме того, впервые в компетенции «Охрана труда» главным дивизиональным экспертом выступит работник Калининской АЭС Андрей Никитин.

«Чемпионаты по методике WorldSkills помогают реализовать свой потенциал и развивать себя как в своей профессиональной деятельности, так и во взаимодействии с коллегами, искать нестандартные подходы и решения производственных задач», - отметил участник отборочного этапа REASkills 2022, ведущий инженер отдела информационно-коммуникационных технологий Иван Халуев.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Дивизиональный чемпионат REAskills проводится в Электроэнергетическом дивизионе Госкорпорации «Росатома» с целью развития компетенций сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными стандартами. В этом году состязания пройдут в марте-апреле на площадках пяти городов - Удомли, Балаково, Нововоронежа, Екатеринбурга и Чебоксар.

Калининская АЭС примет у себя конкурсантов 8 компетенций. На базе ООО «Калининская АЭС-Сервис» пройдут соревнования по компетенции «Водитель спец. автомобиля».

Победители Дивизионального чемпионата будут представлять дивизион на отраслевом чемпионате AtomSkills-2022 летом текущего года.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС