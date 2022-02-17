Ждем прироста урожая: Власти Тверской области увеличивают поддержку аграрной отрасли и ждут повышения посевных площадей

К примеру, льном-долгунцом запланировано засеять до 5,9 тыс. гектар. Фото: ПТО

В этом году объём субсидий аграриям на проведение весенних полевых работ в регионе будет увеличен на 100 млн рублей и станет равен 293,2 млн. При этом власти рассчитывают, что и площадь посевных площадей в Верхневолжье вырастет до 486,6 тыс. га. Об этом объявлено 17 февраля на заседании областного правительства. Главной темой в повестке стала подготовка к сезону посева.

Губернатор Игорь Руденя акцентировал внимание на том, что сейчас главное - своевременно довести средства господдержки до всех аграриев региона.

- Нужно также провести совещания в районах с разъяснениями, какие документы аграриям необходимо сдать, в том числе в электронном виде и через МФЦ, - добавил глава региона. - Важно вести мониторинг климатической ситуации для понимания графика работ. А также обеспечить наших производителей семенами, горюче-смазочными материалами, удобрениями.

Игорь Руденя на заседании. Фото: ПТО

Игорь Руденя также поставил задачу скоординировать областные направления развития в сельском хозяйстве с федеральными. В частности, это касается поддержки производителей картофеля и овощей, а также ввода в оборот заброшенных сельхозземель.

Минсельхоз представил картину того, как будут прирастать гектарами посевные территории. Так, В 2022-ом запланировано ввести в оборот 8,9 тыс. га пашни. Свыше 2 тыс. га - в Бежецком районе, более 1 тыс. га - в Кашинском городском округе. Кроме того, участки от 100 до 700 га должны ввести в 24 муниципалитетах. 10 территорий увеличивать объемы угодий не будут.

В планах Минсельхоза значится и увеличение посевных площадей льна-долгунца до 5,9 тыс. га. Для сравнения - в 2019 году льном было засеяно 5 тыс. га, а, например, в 2017-м - 4,4 тыс. га. Наибольшие посевные площади этой культуры в нашем регионе сосредоточены в Бежецком и Старицком районах.

Первыми к сезонным аграрным работам уже в середине апреля должны приступить в Старицком, Ржевском, Зубцовском и Бельском районах, а также Оленинском муниципальном округе.

Сеют у нас, как известно, в основном зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, а также картофель, овощи и технические культуры. Под урожай текущего года было посеяно 18,6 тыс. га озимых – на 8 тыс. га больше, чем в предыдущем году. Речь - о ржи, пшенице и тритикале (это относительно новая зерновая культура, пшенично-ржаной гибрид).

На заседании в большом зале правительства региона. Фото: ПТО

Областной Минсельхоз ожидает и роста объемов урожая в этом году. Зерновых - до 124,7 тыс. тонн. (аж на на 9,1 тыс. тонн ), картофеля - до 149,4 тыс. тонн, овощей открытого грунта - до 11,7 тыс. тонн, масличных культур - до 6,4 тыс. тонн.

В докладе Минсельхоза губернатору также сообщается, что сельхозтехника в хозяйствах к сезону сейчас готова более чем на 80%. На поля весной этого года будет выведено свыше 2300 тракторов, больше 460 сеялок, почти 1000 плугов и 600 культиваторов.

При этом аграриям продолжат оказывать господдержку на приобретение техники, в том числе через Росагролизинг (российская агропромышленная лизинговая компания в форме акционерного общества с госучастием в уставном капитале).

На заседании рассмотрели и вопрос помощи аграриям кадрами. Тут планируется привлекать выпускников сельхозотделений колледжей региона. Готовьтесь, ребята. Перефразируя известное выражение, лопаты вам в руки.

СПРАВКА КП

По информации областного Минсельхоза, в нашем регионе посевные работы ведут 640 сельхозпроизводителей. 70 из них - представители крупного и среднего бизнеса.