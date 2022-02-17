Как заставить синицу сесть на руку?

Смелая московка. Фото: архив Центрально-Лесного заповедника/А.Конюхова

Что выгоднее, бояться или исследовать новое? Мы с коллегой разговариваем напротив маленького сада с татарским кленом, яблонями и боярышником. Здесь каждую зиму мы развешиваем кормушки для птиц. Рассказывая о дятле, я указываю на одно из деревьев. На палец тут же садится маленькая птичка с черной шапочкой и белыми щеками. Эта московка установила тесную «дружбу» с подкормщиком. Она ведет себя нетипично, но извлекает из этого выгоду.

Если вы приехали в Центрально-Лесной заповедник, что в Тверской области, посмотреть диких зверей, то будете разочарованы. Дикие звери избегают человека. Зато когда едешь по трассе, кого только не встретишь: лоси, енотовидные собаки, лисы, зайцы, косули. Да и жители городов, то с кабанами на окраине встретятся, то медведя возле дачи увидят. Кого-то они даже подкармливают. Почему же в одних местах животные легко привыкают к человеку, а в других и на глаза не показываются?

Неофобией – страхом перед новым, обладают все животные. Природа – опасное место. Чтобы не стать жертвой и не попасть в неприятности, надо постоянно быть начеку. Взрослые могут полагаться на опыт. Молодым же помогает страх. Все новое может таить опасность, а знакомое – проверено и безопасно.

В дикой природе человек – новый, а значит, вызывающий страх объект. Но у животных, живущих рядом с человеком, проявляется другая сторона характера – неофилия. Это любопытство, которое приводит к исследованию нового объекта. Рядом с человеком селятся и выживают животные, у которых неофилия преобладает над неофобией. И что интересно, у городских животных рождается смелое потомство. Это было доказано для ряда птиц при сравнении городских и лесных популяций одного и того же вида.

Неофобия гарантирует спокойную жизнь, а неофилия открывает новые возможности. Возьмем мою московку. Когда-то она решилась сесть на протянутую руку и обнаружила, что семечки из рук человека намного вкуснее и питательнее, чем еда в кормушке. Множество зверей и птиц в городах проявляют неофилию. Никто не удивляется бесстрашным белкам и птицам в парках. В крупных человеческих поселениях выгоднее быть смелым, ведь это помогает в поиске еды и упрощает жизнь рядом с человеком.

Может показаться, что как только объект из не знакомого становится знакомым, страх пропадает. Но это не всегда так. Животные накапливают знания и как бы строят свою классификацию объектов. Опыт у каждого свой, поэтому классификации могут различаться.

Вот как может выглядеть опыт птицы. Червяк-новый объект – червяк-знакомый объект – червяк-полезный объект. Кошка-новый объект – кошка-знакомый объект – кошка-опасный объект. Камень-новый объект – камень-знакомый объект – камень-нейтральный объект.

Автомобиль для дикого животного – нейтральный объект, как катящийся камень. Ведь сам по себе ни автомобиль, ни камень не угрожают животному. Поэтому на трассе мы и встречаем зверей, которые не показываются нам в лесу.

Есть и индивидуальные особенности в уровне храбрости и видовые. По моим наблюдениям самые осторожные птицы в нашей птичьей столовой – большие синицы. За все три года ни одна из них не решилась сесть на руку, даже при долгом ожидании корма. Самые смелые – поползни. Они всегда крутятся поблизости, наблюдая за моими действиями. В поисках еды они не боятся сесть прямо у ног. И если я не насыпаю семечки в кормушку, готовы брать их с руки.

Напоследок несколько советов, для тех кто хочет подружиться с птицей: запаситесь терпением, станьте знакомым объектом, докажите свою пользу. Вкусная и полезная еда будет лучшим аргументом для дружбы с вами.