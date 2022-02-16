Досуг в Твери с 16 по 23 февраля: Батик и гобелены, женские перформансы, музыка по Пушкину и концерты звезд

В Твери культурная жизнь не затихает. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ВЫСТАВКИ

Многогранное искусство Мастера

В Малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра 18 февраля откроется выставка «Притяжение земли». Нет, она посвящена не гравитации. Это экспозиция работ декоративно-прикладного искусства Армена Бабаева. Он уже очень много лет создает картины в технике батика (ручная роспись по ткани), а прекрасные гобелены (упрощенно говоря, тканные картины). Название выставки отражает любовь художника к Тверской земле. Она стала для родившегося в 1942 году в Баку Армена Бабаева второй родиной.

В феврале ему исполняется восемьдесят лет. Более пятидесяти из них он живёт и работает в Твери.

Кстати, именно Армен Бабаев в свое время украсил мозаичным панно фасад Дворца культуры «Пролетарка»…

Его произведения находятся в Государственном историческом музее, Тверской областной картинной галерее, Тверском государственном объединенном музее, в художественном фонде Союза художников России, в ДК «Пролетарка», в частных коллекциях в России и за рубежом.

Творчество Армена Бабаева многогранно. В нём затейливо переплетаются традиции нескольких национальных культур.

Выставка будет открыта до 13 марта.

Цена билетов: от 60 до 120 рублей, для детей до 7 лет — бесплатно.

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ЛЕКЦИИ

Искусство действия

Центр современной культуры «Рельсы» приглашает 19 февраля в 14:00 на интересную лекцию, посвященную перформансам российских художниц.

Расскажет об этом Ильмира Болотян - научный редактор в научном отделе музея «Гараж», художник и куратор, автор статей о современном искусстве, театре и феминистских инициативах.

В ходе лекции будут затронуты и вопросы жанрового определения, этической и эстетической составляющей перформанса, границы такого рода художественной деятельности и его отличия от других видов искусства.

Записаться можно на сайте центра «Рельсы». Цена: 500 рублей.

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КОНЦЕРТЫ

Музыкант-виртуоз и Народный артист

Два интересных концерта должны пройти в ДК «Пролетарка».

18 февраля в 18:30 там представит свой новый инструментальный альбом гитарист-виртуоз ДиДюЛя вместе со своей музыкальной командой.

Если хотите насладиться красивыми мелодиями в жанре этно-фолка, ощутить страсть фламенко, погрузиться в фьюжн и нео- классику с завораживающим саундом от ДиДюЛи, то вам сюда. Билеты еще есть в продаже.

Цена: 1300-3200 рублей.

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22 февраля в 19:00 в ДК запланировано выступление Народного артиста России Александра Серова. В особом представлении он не нуждается. Для людей за 40-50 лет - точно.

В свое время его хиты «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь», «Мадонна» сотрясали женские сердца всей нашей необъятной страны.

Так вот у Александра Серова еще есть порох в пороховницах.

Цена билетов: 1300 - 2700 рублей.

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Звуки «Метели»

Тверская академическая филармония приглашает 20 февраля в 18:00 на музыкально-литературный концерт «А.С. Пушкин. Метель».

Под музыкальные иллюстрации к произведению от советского композитора Григория Сверидова повесть прочитает популярный актер театра и кино, (а также, кстати, композитор) Виталий Гогунский.

За музыку отвечает губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (художественный руководитель и главный дирижер - Андрей Кружков).

Режиссер программы – заслуженная артистка России Галина Петрова

Цена билетов: 800-900-1000 рублей

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