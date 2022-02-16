Коронавирус в Твери, последние новости на 16 февраля 2022: падающие с крыш сосульки продолжают калечить людей

Слева на фото: уборка наледи с крыш, справа на фото - дом на проспекте Ленина, с крыши которого и упала сосулька на девушку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области; администрация Твери

Последние новости о коронавирусе в Твери на 16 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 131831 случаев заражения (+ 1424 за сутки).

Выздоровели 93 038 пациентов (+75 за сутки).

На карантине - 36311 заболевших, (+1348 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 180 заразившихся.

Умерли 2482 человека (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 663 857 человек, за сутки – 886 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 46528 случаев заражения коронавирусом (+459 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10 623 (+93),

Ржев -7208 (+75),

Калининский район - 5739 (+51),

Вышневолоцкий городской округ - 4945 (+56),

Торжок - 4605 (+49),

Кимры - 3904 (+18).

Графика: Яндекс

Не коронавирусом единым... Падающие сосульки продолжают калечить людей. Так на проспекте Ленина с крыши «сталининки» упала наледь и травмировала 14-летнюю девушку.

- Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту ЧП на проспекте Ленина. 14 февраля с крыши дома №22/31 на несовершеннолетнюю девочку, 2007 года рождения, упала сосулька. Пострадавшая получила траму головы.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СК.

Происшествие прокомментировала администрация Твери:

- Управляющая компания ООО "УК Профи", которая отвечает за содержание дома 22/31 на пр-те Ленина, входит в число 17 управляющих организаций, указанных в исковом заявлении администрации города для того, чтобы в судебном порядке признать незаконным их бездействие и обязать обеспечить удаление наледи с кровель и иных выступов на фасаде зданий.

Также в отношении данной было УК возбуждено административное производство за неисполнение предписаний администрации Пролетарского района.

Озабочена контролем за УК в части уборки снега и администрация город. Проводят проверки. С начала года в административную комиссию поступило 159 дел о нарушениях со стороны УК.

- 90 процентов материалов касаются ненадлежащего содержания кровель зданий. В отношении управляющих организаций применяется новая редакция статьи 35 Закона Тверской области №46-ЗО, - сообщили в администрации города.

Нарушителей ждут увеличенные штрафы за недобросовестную работу: за несвоевременное удаление сосулек и наледи для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, за складирование снега и снежных массв неустановленных местах - от 35 до 70 тысяч рублей.

Пожаловаться на работу УК можно по телефонам: 36-08-81 (Центральный район), 36-08-82 (Заволжский район), 36-08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район).