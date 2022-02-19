Коронавирус в Твери, последние новости на 19 февраля 2022: менее 1% больных в реанимации и штраф в миллион рублей для частной клиники

Заболеваемость ковидом в регионе снижается. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 19 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 135 923 случая заражения (+ 1331 за сутки).

Выздоровели 93 213 пациентов (+57 за сутки).

На карантине - 40 216 заболевших, (+1267 за сутки).

Госпитализирован за минувшие сутки 161 заразившийся.

Умерли 2494 человек (+7 за сутки).

Оперативные данные на 19 февраля 2022 года. Фото: Яндекс

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 667 092 человека, за сутки – 1029 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 47 809 случаев заражения коронавирусом (+421 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10 914 (+87),

Ржев -7413 (+67),

Калининский район - 5874 (+45),

Вышневолоцкий городской округ - 5104 (+52),

Торжок - 4736 (+42),

Кимры - 4070 (+56).

Данные оперштаба Тверской области на 19 февраля 2022 года.

На состоявшимся в минувшую пятницу заседании оперштаба констатировали - эпидситуация в Тверской области нормализуется, а ежедневная заболеваемость снижается. Порядка 70% всех случаев заболевания в регионе приходится на штамм «омикрон», 20% – на штамм «Дельта», оставшиеся 10% – на иные разновидности вируса.

«Омикрон» многие переносят не очень тяжело, поэтому количество госпитализаций остаётся на стабильном уровне. Сейчас в регионе развернуто более 2000 инфекционных коек. Медицинскую помощь в стационаре получают менее 10% заболевших - это те, у кого отмечается тяжёлое течение болезни. Из них в реанимации находятся менее 1% больных.

Клинику в Твери оштрафовали на миллион рублей. Прокуратурой Весьегонского района Тверской области в ходе проверки установлено, что в августе 2021 года представитель ООО «Клиника Эксперт Тверь» передал должностному лицу Весьегонской ЦРБ 9,2 тыс. рублей. За взятку работник больницы организовал направление пациентов лечебного учреждения на обследование и консультацию в указанную клинику.

Прокуратура района возбудила в отношении коммерческой организации дело об административном правонарушении. Клинику оштрафовали на миллион рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

- Уголовное дело в отношении получателя денег находится в производстве органов предварительного расследования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.