Коронавирус в Твери, последние новости на 17 февраля 2022: Главный санитарный врач Тверской области Выскубов сообщил, когда закончится пандемия COVID-19

Главный санитарный врач Тверской области сообщил, когда закончится пандемия. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 17 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 133240 случаев заражения (+ 1409 за сутки).

Выздоровели 93 112 пациентов (+74 за сутки).

На карантине - 37642 заболевших, (+1331 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 180 заразившихся.

Умерли 2486 человек (+4 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 664 809 человек, за сутки – 1 016 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 46965 случаев заражения коронавирусом (+437 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10 731 (+108),

Ржев -7276 (+68),

Калининский район - 5792 (+53),

Вышневолоцкий городской округ - 4999 (+54),

Торжок - 4654 (+49),

Кимры - 3955 (+49).

Графика: Яндекс

Когда закончится пандемия коронавируса в разговоре с журналистами рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области, главный государственный санитарный врач региона Арнольд Выскубов. «Если россияне будут активно прививаться, то уже к осени о коронавирусе все забудут», - цитирует главного санитарного врача региона информационный портал ТИА.

Выскубов также сообщил, что штамм «омикрон» сейчас главенствует на территории региона и практически выдавил «дельту». Уровень коллективного иммунитета составляет 59%, но надо 80%. Он ратует за вакцинацию подростков.

«Если человек привит, то он болеет ковидом в течение недели. Сейчас Минздрав России разрешил выписывать людей даже без обследования, если нет каких-то ярких симптомов болезни», - пояснил глава регионального Роспотребнадзора.

Он сравнил коронавирус с гриппом. Грипп также несет осложнения: на слух, почки, легкие и пр. Но люди научились держать заразу в узде с помощью вакцинации - каждый год 50-60% россиян прививаются от гриппа.