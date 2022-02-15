Руководители парламента Тверской области и думы Твери обсудили вопросы взаимодействия

На встрече. Фото: ЗСТО

Основным вопросом рабочей встречи председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева с председателем Тверской городской думы Евгением Пичуевым стало обсуждение дальнейшего взаимодействия регионального и городского парламентов.

Открывая встречу, председатель областного парламента Сергей Голубев подчеркнул, что Законодательное Собрание Тверской области и Тверская городская дума находятся в тесном рабочем сотрудничестве.

- Хотел бы отметить наши постоянные консультации с коллегами из Тверской городской думы по вопросам межбюджетных отношений и развития экономики города Твери, поскольку большая часть регионального продукта формируется в областном центре. Кроме того, в регионе действуют два закона, которые позволяют выделять Твери дополнительное финансирование из областного бюджета. Это закон «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» и закон «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Также отмечу вопросы, связанные с общим депутатским контролем за реализацией программ и проектов, финансируемых из областного бюджета. По всем этим направлениям мы готовы взаимодействовать и в дальнейшем, - сказал Сергей Голубев.

По словам спикера областного парламента, речь идет как о непосредственном взаимодействии Законодательного Собрания с Тверской городской думой, так и о сотрудничестве на уровне депутатских фракций.

Сергей Голубев также обратил внимание на то, что ожидаются поправки в бюджет Тверской области, подразумевающие дополнительные возможности для областного центра с точки зрения финансирования принципиально важных объектов.

- Совместные планы у региона и города Твери серьезные – это и Западный мост, и детская областная клиническая больница, и ремонт автомобильных дорог на территории областного центра, и многое другое, - отметил Сергей Голубев.

По словам Евгения Пичуева, бюджет города Твери увеличился на шесть процентов по сравнению с 2020 годом.

- На 2022 год мы утвердили бюджет с общим объёмом доходов 9 млрд. 651 млн. руб. и расходов в сумме 9 млрд. 864 млн. рублей. Безусловно, Тверь, как столица региона, должна быть привлекательной как инвестиционно, так и в плане благоустройства и туризма. Строительство Западного моста и ОДКБ – это проекты очень нужные городу. Мост разгрузит часть транспортных артерий в Заволжье, поможет улучшить транспортную доступность ведущих медучреждений региона. Мы благодарны Губернатору Тверской области, Законодательному Собранию за то внимание, которое уделяется городу Твери, - сказал Евгений Пичуев.

Председатель Тверской городской думы отметил, что депутаты активно принимают участие во многих вопросах городской жизни – от приемки дорог до контроля за расходами бюджетных средств на объектах городской инфраструктуры.

- Мы постоянно ведем анализ тех задач, которые перед нами поставлены, и тех возможностей, которые у нас есть, чтобы правильно расставить приоритеты на нашем, муниципальном уровне. Безусловно, мы настроены на дальнейшую совместную работу с областными коллегами, - заявил Евгений Пичуев.

Со своей стороны Сергей Голубев напомнил, что многие депутаты регионального парламента либо являются депутатами от Твери, либо проживают областном центре, поэтому проблемы региональной столицы знают не понаслышке и готовы работать над их решением вместе со своими муниципальными коллегами.

Завершая встречу, стороны еще раз выразили готовность к дальнейшему диалогу и сотрудничеству между фракциями и комитетами.