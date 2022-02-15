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Общество14 февраля 2022 21:45

Апрельская погода придёт в Тверскую область в середине февраля

Синоптики прогнозируют аномальное потепление
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В четверг в Тверскую область придёт апрельская погода.

В четверг в Тверскую область придёт апрельская погода.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Уже в четверг в Тверскую область придёт апрельское тепло. В европейской полосе России погода будет опережать климатические показатели примерно на 50 дней. Такой прогноз озвучил в СМИ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до плюс пяти, — сообщил синоптик.

Такое потепление связано с тёплыми южными воздушными массами.

С четверга, 17 февраля, температурные показатели будут соответствовать второй декаде апреля. В среднем температура будет превышать норму на 10-11 градусов.

Судите сами: днем температура поднимется до +4 градусов днём, ночью будет около 0, -1 градусов. До конца недели температура будет в пределах +2... +4 градусов, ночью - не ниже -3 градусов. Осадков синоптики в конце недели не прогнозируют.

Графика:gismeteo.ru

Графика:gismeteo.ru

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