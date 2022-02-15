Грызёт ногти и закусывает губу: почему вредная привычка ребёнка - сигнал для родителей, рассказали врачи Твери

Вредная привычка у ребёнка - сигнал родителям, чаще всего это касается дефицита внимания. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вредная привычка ребенка - в первую очередь сигнал для родителей. Это, конечно, не курение, речь сейчас идёт о регулярно повторяющихся неосознанных действиях, которые возникают у ребёнка в ситуации нервного напряжения. Как бороться с такими привычками и надо ли бороться? Практические советы дали врачи детской областной клинической больницы Твери на официальной странице медучреждения в соцсети ВКонтакте.

Основными детскими вредными привычками принято считать:

- обгрызание ногтей,

- ковыряние в носу,

- вытирание рук об одежду,

- закусывание губы,

- облизывание рук или сосание пальца и так далее.

«Все вредные привычки детей имеют один общий корень – недостаток родительского внимания. Если в семье царит гармония, ребенок получает от родителей должное количество внимания, понимания и поддержки, его окружают ласка и любовь, то и шансы появления вредных привычек у малыша существенно снижаются,» - считают медики.

Обратная же ситуация, как правило, и становится основой для появления патологически вредных привычек. Их появлению также могут способствовать нереализованная потребность в грудном кормлении, смена привычной ребенку обстановки и постоянный стресс. Главная задача родителей в этом случае - не бороться с вредными привычками своего ребенка, а понять первопричину их появления и устранить эти факторы.

В материале на тему вредных привычек так же отмечается, что, пытаясь избавить от этих привычек чадо, родители совершают две главные ошибки - наказывают или игнорируют. Наказание ребенка за вредную привычку не только не избавит от нее, но даже усугубит ситуацию, ведь к имеющейся у ребенка проблеме прибавится дополнительная травма от наказания.

«Категорически нельзя прибегать к «дедовским» методам борьбы с детскими вредными привычками (вроде намазывания пальцев перцем)» - замечают врачи.

Игнорирование проблемы также не эффективно, ведь ребенок в этом случае просто не узнает, что его привычка плохая.

Как действовать? Проявлять больше заботы и внимания и вредная привычка постепенно угаснет.

Например, ребенок постоянно тянет руки в рот, грызет ногти или просто сосет пальцы, в такой ситуации необходимо обращать внимания ребенка на то, что он делает (обычно дети даже не замечают, что пальцы оказались во рту), объяснить доступным малышу языком, что это опасно для здоровья, некрасиво и никто из взрослых так себя не ведет. Когда привычка повторится, обратить внимание ребенка на это, попросить самому объяснить почему так делать нельзя, и если ребенок может самостоятельно рассказать об опасностях этой привычки, значит он понимает, что вы от него хотите, и в дальнейшем избавиться от привычки будет просто.

В общем, терпение и внимание со стороны родителей - залог успешного избавления от вредной привычки ребёнка.