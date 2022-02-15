Коронавирус в Твери, последние новости на 15 февраля 2022: фальсифицированное молоко в больнице и массовый замор рыбы под Вышним Волочком

Массовый мор рыбы на Вышневолоцком водохранилище и взятие проб молока. Фото: vk.com/ribovolok/Алексей Иванов

Последние новости о коронавирусе в Твери на 15 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 128 921 случаев заражения (+ 1515 за сутки).

Выздоровели 92 874 пациента (+48 за сутки).

На карантине - 33566 заболевших, (+1466 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 42 заразившихся.

Умерли 2479 человек (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 662 030 человек, за сутки – 270 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 45 596 случаев заражения коронавирусом (+478 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10 431 (+103),

Ржев - 7051 (+78),

Калининский район - 5668 (+44),

Вышневолоцкий городской округ - 4822 (+64),

Торжок - 4498 (+54),

Кимры - 3821 (+61).

Графика: Яндекс

Фальсификат молока выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе проверки проб питьевого молока жирностью 3,2%.

Отбор проб был произведен специалистами Управления Россельхозназора по Тверской и Ярославской областям. Продукт произведен в Ростовской области. По результатам лабораторной проверки в составе молока выявлены бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Результаты испытаний размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.

13 февраля в соцсетях жители Вышневолоцкого городского округа сообщили о происшествии на Вышневолоцком водохранилище - на водоеме случился массовый замор рыбы.

Фотографии опубликованы в сообществе "Раболов Вышний Волочек". Мертвую рыбу, которая валяется на кромке льда вдоль берега, сфотографировали в районе МДОК (мебельно-деревообрабатывающий комбинат).

Под постом разгорелась полемика: одни жители уверены, что рыба сдохла из-за химии, которая попала в водоем. Другие предполагают, что виной тому снежная зима.

- В этом году будет много заморов, где мелко, родники всё забиты снегом, - пишут рыбаки.

На месте нарушения природоохранного законодательства работает региональная комиссия в составе сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, Росприроднадзора, МЧС, следственного управления СКР.

По факту замора рыбы следователем Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.