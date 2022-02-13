Коронавирус в Твери, последние новости на 13 февраля 2022: олимпийское "золото" Непряевой и праздник спорта "Лыжня России - 2022"

"Лыжня России - 2022" в Твери Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 13 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 127 406 случаев заражения (+ 1527 за сутки).

Выздоровели 92 828 пациентов (+44 за сутки).

На карантине - 32100 заболевших, (+1481 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки 55 заразившихся.

Умерли 2478 человек (+2 за сутки).

Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 661 754 человека, в том числе за сутки – 510 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 45118 случаев заражения коронавирусом (+462 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10328 (+133),

Ржев - 6973 (+65),

Калининский район - 5624 (+58),

Вышневолоцкий городской округ - 4758 (+59),

Торжок - 4444 (+40),

Кимры -3760 (+41).

Графика: Яндекс

Золотые наши! Новую победу и золотую медаль в копилку российской сборной принесли лыжницы. 12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине прошли соревнования в эстафете 4х5 км среди женщин. В данной дисциплине лыжных гонок россиянки не побеждали с 2006 года.

На старт в четверке спортсменок, вместе с Татьяной Сориной, Вероникой Степановой, Юлией Ступак, вышла уроженка Твери, лидер лыжной сборной нашей олимпийской команды Наталья Непряева.

Спортсменки обошли соперниц с явным преимуществом.

С победой в гонке нашу землячку Наталью Непряеву поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Вместе с участницами сборной России Вы достойно защитили честь нашей страны, в тяжелейшей, напряженной борьбе продемонстрировали отличную спортивную форму, волевой характер, умение сконцентрироваться в нужный момент. Спасибо Вам от всех тверских болельщиков за доставленные минуты радости и счастья. Отдельная благодарность Вашим родителям и тренерам, воспитавшим замечательную спортсменку, гордость России, – отметил Игорь Руденя в телеграмме, направленной спортсменке.

Россиянки преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41 секунду. Вторыми стали немки, третьими – шведки.

Наталью поддерживали все жители Твери и области. Утром 12 февраля несколько тысяч человек собрались на "Лыжню России - 2022". Региональный этап прошел в микрорайоне "Южный".

В массовой лыжной гонке и спортивном празднике приняли участие лыжники-любители, профессионалы и ветераны спорта, школьники и студенты, семейные и корпоративные команды.

В течение дня в рамках "Лыжни России" проходили забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег "Без галстуков".

Результаты будут объявлены в ближайшее время.