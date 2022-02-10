Росстат: В Твери жить на 3% дешевле, чем в среднем по России

И всё равно цены кусаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По официальным данным за последний год (с января 2021 года по январь 2022-го) цены на потребительские товары и услуги в Тверской области выросли на 9,76%. И это только в среднем. Медленнее всего дорожают ткани, меха, мобильные телефоны. Но часто ли мы их покупаем? А вот картошка, например, за год прибавила в цене около 70%!

Перед обедом такую статистику точно лучше не изучать – аппетит пропадёт. Но оказалось, что наша ситуация ещё не худшая.

Росстат подсчитал индекс стоимости жизни в отдельных городах страны. Индекс этот показывает, насколько больше или меньше приходится тратить жителю определённого города в сравнении со среднероссийским уровнем. В расчётах специалисты использовали данные о 264 видах самых популярных товаров и услуг.

Из городов Тверской области в исследование Росстата вошли Тверь, Бежецк, Кимры и Ржев. В столице региона жизнь вполне закономерно оказалась дороже.

ПОЧЁМ В ТВЕРИ ЖИВЁТСЯ

Если индекс стоимости жизни в среднем по РФ принять за единицу, то индекс Твери в 2021 году составил 0,97. То есть «стоимость жизни» в областной столице на 3% дешевле среднероссийской.

За год мы отбили один процент в свою пользу: в 2020-м индекс стоимости жизни в Твери составлял 0,98. А в разрезе десятилетия и того лучше. В 2011 году наш индекс был 1,01, то есть жить у нас было на 1% дороже, чем в среднем по стране.

В РАЙОНАХ ДЕШЕВЛЕ

Из трёх районных городов дешевле всего жизнь оказалась во Ржеве – индекс стоимости жизни там на 12% ниже, чем средний по РФ.

В Кимрах и Бежецке ситуация одинаковая – индекс 0,91%, то есть жизнь там дешевле на 9% в сравнении со среднероссийским показателем.

В СЕРЕДНЯЧКАХ

Среди столиц всех субъектов РФ Тверь по дороговизне жизни оказалась в середнячках.

Дороже всего в России жить в Анадыре (столица Чукотки) – индекс стоимости жизни здесь на 57% выше среднего по стране. А дешевле всего – в Назрани (Ингушетия) – индекс ниже среднего на 35%.

А КАК У СОСЕДЕЙ

В Твери, как оказалось, жить дешевле, чем в столицах всех соседних регионов. Не считая Великого Новгорода, там ситуация аналогична нашей.

Москва – + 28%, чем по стране.

Вологда – + 3%.

Ярославль – равна средней по стране.

Псков – -2%.

Смоленск – -2%.

Новгород - -3%.

Тверь – -3%.