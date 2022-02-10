Победители и медалисты зимних Олимпиад, которые жили и тренировались в Твери

Тверские спортсмены вписали свои имена в историю зимних Игр.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Олимпиада-2022 в Пекине хоть и зимняя, но, как это ни парадоксально звучит, приблизилась к экватору. Для нас, тверичан, особенно отрадно то, что первую медаль в зачет российской команды принесла наша землячка - лидер лыжной сборной Наталья Непряева. Она выиграла серебро в скиатлоне 5 февраля. И у нее есть шансы отличиться ещё - впереди три гонки…
А мы тем временем решили вспомнить, кто из тверских спортсменов также вошел в историю прежних зимних Олимпиад.
1956 год, Кортина-д’Ампеццо (Италия)
Конькобежный спорт, золотая медаль
Юрий Михайлов
Юрий Михайлов. Фото: tverlib.ru/скриншот
Он вместе с другим спортсменом СССР Евгением Гришиным завоевал золото на дистанции 1500 метров. Оба спортсмена пробежали дистанцию с мировым рекордом - за 2 минуты 9,4 секунды. В итоге оргкомитет Игр решил вручить им обоим медали высшей пробы.
Юрий Михайлов родился 25 июля 1930 года в селе Улитино Старицкого района. Заслуженный мастер спорта. Помимо золота Олимпийских игр выиграл чемпионат СССР 1956 года на дистанции 1500 метров.
С 1969 года был бессменным директором тверской ДЮСШ № 4.
Скончался 15 июля 2008 года в Твери. Похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.
Именем Юрия Михайлова названа Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Твери.
2002 год, Солт-Лейк-Сити (США)
Хоккей с шайбой, бронзовая медаль
2018 год, Пхенчхан (Южная Корея)
Хоккей с шайбой, золотая медаль
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На первой Олимпиаде нашему прославленному нападающему из Твери было всего 18 лет. Илья еще не был звездой ледовой дружины страны, играл в сборной тогда в третьем звене. Однако на той Олимпиаде он забил одну шайбу и сделал две результативные передачи. После Олимпиады с подачи сестры Ильи Арины в Твери появилось кафе «Бронза», которое закрылось накануне Олимпиады в Пхенчхане.
В Пхенчхане Илья был уже в роли лидера сборной и звезды мирового хоккея. Свою победу Илья Ковальчук посвятил отцу Валерию Николаевичу, которого не стало в 2005 году. Именно он привел Илью в хоккей, именно он внушил Кови, что в хоккее нет выше награды, чем олимпийское золото, к которому и стремился его сын.
Илья Ковальчук родился 15 апреля 1983 года в Калинине. Заслуженный мастер спорта.
На Олимпиаде-2022 в Пекине является генеральным менеджером сборной команды по хоккею с шайбой.
2018 год, Пхенчхан (Южная Корея)
Лыжные гонки (эстафета), бронзовая медаль
Наталья Непряева
Наталья Непряева. Фото: Инстаграм Натальи Непряевой
Наталья родилась 6 сентября 1995 года в Твери. Заслуженный мастер спорта.
Воспитанница тверского спорта, занималась лыжным спортом с семи лет под руководством матери Ирины Непряевой и Александра Васильевича Смирнова.
Наталья - трехкратный призер чемпионатов мира и первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски».
На этом наши зимние звезды заканчиваются. Но Олимпиада еще продолжается, и кто знает, возможно, Наталья нас еще порадует или тренеры выпустят на дистанцию еще одного спортсмена из Твери шорт-трекиста Даниила Ейбога... Смотрим, болеем!
Призеры и медалисты летних Олимпиад, родившиеся в Тверской области:
Антонина Середина, гребля на байдарках и каноэ;
Виктор Капитонов, велоспорт;
Фёдор Богдановский, тяжелая атлетика;
Юрий Захаревич, тяжелая атлетика;
Виктор Денисов, гребля на байдарках и каноэ;
Дмитрий Бехтерев, академическая гребля;
Игорь Писарев, гребля на байдарках и каноэ;
Вячеслав Скок, водное поло;
Илья Первухин, гребля на байдарках и каноэ;
Клавдия Точёнова, легкая атлетика.