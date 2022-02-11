Не вредители, а санитары леса: Почему не везде в лесах Тверской области нужно бороться с короедом

Вот он - короед и следы в коре, которые он оставляет. Фото: Мария СИДОРЕНКО

На очередной вылазке в лес, пробираясь через поляну с глубоким снегом, я опираюсь на дерево. Под моей рукой отламывается кусочек коры. Я поднимаю его и рассматриваю. На просвет видны дырочки. Для птиц они слишком маленькие и аккуратные. Значит, короед.

Осматриваю дерево. Непонятно, живо ли оно еще, но видно, как ослабло.

В этом дереве в причудливых ходах спят личинки короеда. Те, кто только слышал о короедах, могут нарисовать в воображении страшных монстров, с легкостью уничтожающих огромные деревья. Но короеды - крохотные насекомые, не больше сантиметра. Тем интереснее, почему вокруг них иногда поднимают такой шум. Забегая вперед, скажу, дело не в размерах, а в количестве.

Короеды и другие вредители есть в любом лесу. Они – нормальный компонент этих экосистем. Кстати, насчет деления людьми всего живого на полезное и вредное. Это очень антропоцентрический, даже эгоистический подход. Считает ли кто-то вредителями зайцев? А если они повадились ходить на ваш огород? А если их расплодилось столько, что они ободрали и обгрызли все молодые деревья и загубили лес? Но это уже другой разговор. Так вот о короедах. В нормальных условиях они нападают только на слабые и уже больные деревья. Почему? Да потому, что со здоровыми им не справиться.

Короеды предпочитают хвойные деревья. А те за века эволюции, приспособились к этим жучкам и научились защищаться от них.

Вот как это выглядит.

Короед прилетает на дерево и начинает бурить его. Деревья очень даже живые и по-своему активные. Они чувствуют, что на них напали. Значит надо защищаться. Чтобы спастись от насекомого, дерево нагнетает смолу. Жук в ней вязнет и умирает. Одновременно с накачкой смолы, дерево выделяет фитонциды (это летучие биологически активные вещества). Это сигнал всем остальным деревьям, что надо быть готовыми к нападению. Теперь, даже если первые несколько деревьев не справятся с короедами, то остальные уже готовы защищаться.

Плохо, когда ослаблен весь лес. Лес может заболеть по многим причинам: под воздействием человека, из-за естественных катастроф (например, ураганы), перемен в климате. В ослабленном лесу многим деревьям не хватает сил, чтобы накачать смолу. И сколько бы они не предупреждали родственников об опасности, это не поможет.

В таком лесу короед размножается массово. Это то, что называют вспышками короеда. При большой численности короеды атакуют и здоровые деревья. Их так много, что сколько бы не погибло в смоле, дерево рано или поздно сдастся.

Еловый лес – это семья. Ели любят жить среди родственников, помогают друг другу, рассказывают об опасностях, делятся питательными веществами. Молодым дают необходимую тень. Группа деревьев лучше защищена от ветра, чем одиноко стоящее дерево.

А человек может навредить еловой семье, даже небольшим вмешательством. Вот к примеру. В заповедниках поддерживают систему просек. Они нужны, чтобы охранять территорию от браконьеров и пожаров. Просека – вырубка деревьев, пусть и маленькая. Деревья вдоль просеки слабее, чем в гуще леса. Ветру проще их вывалить, а короедам заселить. Поэтому сотрудники стараются компенсировать нанесенный вред. Они делают гнезда-дуплянки для мухоловок и синиц. Птицы селятся на просеке и защищают деревья, поедая короедов и других насекомых.

В Центрально-Лесном заповеднике нередки мощные ветровалы. Часто корни затапливаются водой. Бывали и годы засух. Но каждый раз природа справлялась сама, без помощи человека.

В истории заповедника был сложный период – закрытие в 1951 году. Возобновили работу только в 1960. За эти девять лет, часть заповедных лесов вырубили. В близких к вырубкам участках нашли короедов. Хотели тогда с ними бороться, даже планы составляли. Только бросили это быстро. После ухода лесорубов лес выправился сам.

Вот и думаешь после такого, кто здесь вредитель?