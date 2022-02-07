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Общество7 февраля 2022 15:34

Из-за злости на неубранный в Твери снег у горожан глаза затуманены

Корреспондент «КП»-Тверь» поехал проверять жалобу о заваленной грязным снегом детской площадке, но столкнулся с жалобами на крыс
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Снег превратился в напасть для города.

Снег превратился в напасть для города.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Притчей во языцех стала история о том, что в Твери улицы и тротуары завалены снегом, потому что никто не убирает. Проблема касается и придомовых территорий. Но порой и уборка снега вызывает недовольство. Так, в тверской эфир радио «Комсомольская правда» позвонила жительница «Южного» и рассказала, что на детскую площадку во дворе дома № 71 на улице Можайского трактор сгрёб грязный снег. Корреспондент «КП»-Тверь» немедленно отправился на место, потому что детей обижать нельзя.

Однако на месте выяснилось, что проблемы нет. Да, в нескольких метрах от детской площадки действительно навалена куча грязного снега. Но она находится на обочине и в таком случае вряд ли опасна для детей.

Снег сгребли на обочину.

Снег сгребли на обочину.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Оно и понятно, из-за злости на неубранный снег у горожан глаза затуманены. Так что будьте точнее, уважаемые читатели-слушатели, с формулировками жалоб.

Куче снега, конечно, не место во дворе, ее надо вывезти на специальный полигон. Кто же должен это делать?

Но уж точно не на детскую площадку.

Но уж точно не на детскую площадку.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Мы обратились за комментарием по поводу ситуации к эксперту в сфере ЖКХ, председателю тверской областной общественной организации «Качество жизни» Елене Юлегиной.

По ее словам, тут надо понять, чья эта территория.

- Управляющая компания обязана убирать территорию в том случае, если эта территория является общедолевой собственностью многоквартирного дома, который обслуживает УК. Это надо смотреть жителям по кадастровой карте.

В таком случае жители вправе требовать от своей УК, чтобы куча сметенного с дороги грязного снега на пути к детской площадке была вывезена на спецполигон.

Если же территория принадлежит муниципалитету, то в ответе органы местного самоуправления. В данном случае - администрация Московского района.

В процессе поисков «заваленной» сметенным с дороги снегом детской площадки корреспондент узнал еще об одной проблеме в расположенном недалеко дворе многоэтажек № 75/36 (по улице Можайского) и № 36/75 (по улице Левитана).

Там также есть небольшая, хоть и с поломанной каруселью, но все же детская площадка.

Гулявшая на ней с маленьким внуком пожилая женщина в разговоре с корреспондентом сообщила пугающие детали:

- У нас тут, особенно летом, в теплое время года, бегает множество крыс, прямо сюда вон от этой мусорной площадки. Страшно гулять с детьми. Да и за самой этой детской площадкой с тех пор, как ее 10 лет назад установили, никто не ухаживает.

Вид со стороны детской площадки на помойку закрывает забор.

Вид со стороны детской площадки на помойку закрывает забор.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Действительно, метрах в пяти - девяти, за зелёным забором расположена контейнерная площадка для сбора мусора.

Если, как в случае с грязным снегом, крысы - это не преувеличение, то такое соседство, безусловно, опасно и для детей, и для взрослых.

Между десткой и мусорной площадками хоть и поставлен забор, но расстояние небольшое.

Между десткой и мусорной площадками хоть и поставлен забор, но расстояние небольшое.

Фото: Александр ЖМУЛИН

По данному случаю Елена Юлегина указала на правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21.

«Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров».

Итак, между детской и мусорной контейнерной площадкой должно быть 20 метров, при раздельном сборе ТКО (в нашем случае на это указывает только приемник для пластиковой тары) - 15 метров.

В случае, если расстояние меньше, возникает вопрос к администрации муниципалитета.

- На установку и детской, и мусорной площадки разрешение дает именно администрация, - прокомментировала Елена Юлегина.

Добавим, что по тому же СанПиНу контейнерная площадка после погрузки мусора в мусоровоз в случае её загрязнения должна быть очищена от отходов владельцем контейнерной и (или) специальной площадки.

Срок временного накопления несортированных твёрдых отходов определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток: плюс 5 °С и выше - не более суток; плюс 4 °С и ниже - не более трех суток.

Сама детская площадка изрядно заснежена, видно, что ее не чистят.

Сама детская площадка изрядно заснежена, видно, что ее не чистят.

Фото: Александр ЖМУЛИН

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