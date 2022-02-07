Из-за злости на неубранный в Твери снег у горожан глаза затуманены

Снег превратился в напасть для города. Фото: Александр ЖМУЛИН

Притчей во языцех стала история о том, что в Твери улицы и тротуары завалены снегом, потому что никто не убирает. Проблема касается и придомовых территорий. Но порой и уборка снега вызывает недовольство. Так, в тверской эфир радио «Комсомольская правда» позвонила жительница «Южного» и рассказала, что на детскую площадку во дворе дома № 71 на улице Можайского трактор сгрёб грязный снег. Корреспондент «КП»-Тверь» немедленно отправился на место, потому что детей обижать нельзя.

Однако на месте выяснилось, что проблемы нет. Да, в нескольких метрах от детской площадки действительно навалена куча грязного снега. Но она находится на обочине и в таком случае вряд ли опасна для детей.

Снег сгребли на обочину. Фото: Александр ЖМУЛИН

Оно и понятно, из-за злости на неубранный снег у горожан глаза затуманены. Так что будьте точнее, уважаемые читатели-слушатели, с формулировками жалоб.

Куче снега, конечно, не место во дворе, ее надо вывезти на специальный полигон. Кто же должен это делать?

Но уж точно не на детскую площадку. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мы обратились за комментарием по поводу ситуации к эксперту в сфере ЖКХ, председателю тверской областной общественной организации «Качество жизни» Елене Юлегиной.

По ее словам, тут надо понять, чья эта территория.

- Управляющая компания обязана убирать территорию в том случае, если эта территория является общедолевой собственностью многоквартирного дома, который обслуживает УК. Это надо смотреть жителям по кадастровой карте.

В таком случае жители вправе требовать от своей УК, чтобы куча сметенного с дороги грязного снега на пути к детской площадке была вывезена на спецполигон.

Если же территория принадлежит муниципалитету, то в ответе органы местного самоуправления. В данном случае - администрация Московского района.

В процессе поисков «заваленной» сметенным с дороги снегом детской площадки корреспондент узнал еще об одной проблеме в расположенном недалеко дворе многоэтажек № 75/36 (по улице Можайского) и № 36/75 (по улице Левитана).

Там также есть небольшая, хоть и с поломанной каруселью, но все же детская площадка.

Гулявшая на ней с маленьким внуком пожилая женщина в разговоре с корреспондентом сообщила пугающие детали:

- У нас тут, особенно летом, в теплое время года, бегает множество крыс, прямо сюда вон от этой мусорной площадки. Страшно гулять с детьми. Да и за самой этой детской площадкой с тех пор, как ее 10 лет назад установили, никто не ухаживает.

Вид со стороны детской площадки на помойку закрывает забор. Фото: Александр ЖМУЛИН

Действительно, метрах в пяти - девяти, за зелёным забором расположена контейнерная площадка для сбора мусора.

Если, как в случае с грязным снегом, крысы - это не преувеличение, то такое соседство, безусловно, опасно и для детей, и для взрослых.

Между десткой и мусорной площадками хоть и поставлен забор, но расстояние небольшое. Фото: Александр ЖМУЛИН

По данному случаю Елена Юлегина указала на правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21.

«Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров».

Итак, между детской и мусорной контейнерной площадкой должно быть 20 метров, при раздельном сборе ТКО (в нашем случае на это указывает только приемник для пластиковой тары) - 15 метров.

В случае, если расстояние меньше, возникает вопрос к администрации муниципалитета.

- На установку и детской, и мусорной площадки разрешение дает именно администрация, - прокомментировала Елена Юлегина.

Добавим, что по тому же СанПиНу контейнерная площадка после погрузки мусора в мусоровоз в случае её загрязнения должна быть очищена от отходов владельцем контейнерной и (или) специальной площадки.

Срок временного накопления несортированных твёрдых отходов определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток: плюс 5 °С и выше - не более суток; плюс 4 °С и ниже - не более трех суток.