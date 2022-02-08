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Здоровье8 февраля 2022 16:00

QR-коды по справке об антителах к коронавирусу начнут выдавать в Тверской области с 21 февраля: как получить

Минздрав РФ утвердил порядок получения данных QR-кодов
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В графе в личном кабинете на Госуслугах появится запись об уровне антител.

В графе в личном кабинете на Госуслугах появится запись об уровне антител.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С 21 февраля жители Тверской области смогут получить QR-код по уровню антител. Соответствующий приказ Минздрава России уже опубликован.

Минздрав утвердил новую форму COVID-сертификатов после вакцинации или после перенесенной болезни. Теперь в сертификате появятся данные о наличии антител (IgG) – для тех, кто переболел бессимптомно, нередко даже не подозревая об этом. И теперь защищен естественным иммунитетом, точно так же, как те, кто официально имел диагноз «ковид».

Результаты тестов о наличии антител к коронавирусу принимаются из любой лаборатории. Уровень антител роли не играет, важен сам факт их наличия.

В ковид – сертификат по заявлению гражданина на портале Госуслуг занесут дату проведения анализа, данные о методе исследования и название медицинской организации.

Такие QR-коды будут действительны в течение шести месяцев без повторного выпуска. Однако если помимо антител предоставить положительный ПЦР-тест, то сертификат выдадут на год. В течение трех дней после передачи данных QR-код появится на Едином портале госуслуг сразу на двух языках - русском и английском.

Приказ министерства вступает в силу с 21 февраля.

С этого момента QR-код можно будет получить одним из четырех способов:

- пройти вакцинацию;

- переболеть официально либо получить положительный тест на антитела;

- получить код по медотводу.

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