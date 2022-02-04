В Тверской области с 7 февраля можно будет оформлять больничные дистанционно

Больничный оформят после консультации с врачом по телефону Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Уйти на больничный сегодня не так то просто - врачи первичного звена перегружены и далеко не всегда могут прийти к пациенту в день вызова. В такой сложной ситуации на региональном уровне было принято решение разрешить оформлять листки нетрудоспособности пациентам с признаками ОРВИ и коронавируса дистанционно, после консультации с врачом по телефону. Планируется, что сделать это можно будет с понедельника, 7 февраля.

КАК ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННО

Алгоритм следующий:

1. Оформите заявку на аудиоконсультацию с врачом на сайте электронной регистратуры Тверской области или по номеру 122.

2. Дождитесь звонка врача и опишите ему симптомы заболевания. После этого врач откроет больничный лист на 7 дней и назначит лечение. При необходимости пациент (исходя из жалоб и самочувствия) может быть направлен на очный прием специалиста.

3. На 7-й день – повторная аудиоконсультация, врач принимает решение о закрытии больничного листа, его продлении или направлении пациента на очный осмотр специалистом.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ САМОЧУВТВИЕ УХУДШАЕТСЯ

Незамедлительно обращайтесь в ЦАП (центр амбулаторной помощи) или вызывайте врача на дом.

КТО НЕ МОЖЕТ ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННО

Исключительно очный приём предписан беременным женщинам, лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания. Также дистанционно не открываются больничные листы по уходу за ребёнком, здесь также предписан только очный осмотр.