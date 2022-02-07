На Госуслугах отметка о том, что вы выздоровели от коронавируса, без отрицательного ПЦР не появится, даже если вы закрыли больничный

На Госуслугах, чтобы официально быть переболевшим, нужно иметь занесённый в систему отрицательный ПЦР. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Положительный тест на ковид у меня с 20 января, потом, через семь дней, медсестра местной поликлиники, как положено, взяла второй. И все! Пропал результат. На Госуслугах второй тест не значился. Видно было лишь первый - положительный.

Позже, на портале «медрег» я тест разыскала, там он был помечен: «ВЫБРАКОВКА». То есть: не получился мой тест. За время поисков мои домашние благополучно получили отрицательные тесты. Из поликлиники больше никто не приходил с тестом - оно и понятно, там сейчас завал с первичными больными.

Ну а как быть мне? Больничный не нужен, редакция два года на удаленке.

Но вот вдруг снова куар-коды - а там-то (на Госуслугах) я значусь как больная ковидом, введут, и на мероприятия некоторые, которые посещаю по работе, нужно быть в статусе здорового.

Как быть мне пояснили на горячей линии «122»:

1. Да, автоматически статус переболевшего не появится на Госуслугах.

2. Чтобы его получить нужно сдать ПЦР-тест. Бесплатно тест можно сдать либо в ЦАПе в Твери по месту жительства либо в поликлинике своего района.

Сейчас везде огромные очереди, но, недели через четыре аналитики от медицины прогнозируют спад заболеваемости. И тогда пойду за тестом. А то нехорошо как-то.

НА ЗАМЕТКУ

ЦАПы в Твери работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему medregtver.ru. Можно дойти до Центра самому и попроситься без записи - однако, сейчас, это маловероятно, даже запись пациентов ведётся на день вперёд. В регистратуру своей поликлиники можно тоже записаться через вышеуказанный портал, либо дозваниваться по телефону.

КСТАТИ

Кстати о больничных. Пациентам, проходившим лечение от коронавируса в течение недели или дольше, теперь не нужно сдавать тест для выписки. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступил в силу 6 февраля.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведённого лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более дней», — говорится в постановлении.

Про занесение отметки о выздоровлении в личный профиль пациента на Госуслугах ничего не говорится.