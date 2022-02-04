«Мне всегда 35!»: Народный артист России Владимир Чернышов отметил свой юбилей на сцене в Твери

Когда все цветы и грамоты от высоких гостей были вручены, а красивые слова сказаны, Владимир Чернышов подошел к самому краю сцены и молча поклонился… Фото: Арина ВАСИНА

Хитроватый взгляд с прищуром и теплая обезоруживающая улыбка. Узнав, что я много лет являюсь его поклонницей и давно мечтаю взять у него интервью, мягко, но с достоинством отвечает: «У вас хороший вкус!» И в этих словах весь Владимир Чернышов – ироничный, остроумный, интеллигентный.

АРТИСТ – О СЕБЕ

2 февраля Народному артисту России, актеру Тверского театра драмы, которому он верен вот уже 47 лет, исполнилось 70 лет. Как то так сложилось, что интервью он дает нечасто, да и когда рассказывает о себе, говорит немного и очень скромно. Другое дело поговорить о театре или искусстве! Тут можно подискутировать и даже поспорить. Так вышло и во время нашей беседы, которая совпала со сборами Владимира Дмитриевича на гастроли в Кашин, где предстояло показать спектакль по Шукшину «Охота жить». Впрочем, время накануне дня рождения у него всегда традиционно насыщенное. Ведь он привык отмечать его на сцене.

- Выездные гастроли для вас в радость или в тягость?

- Гастроли, и малые, и большие, – это всегда удовольствие! Для меня это разнообразие - другой город, другой зритель, другие эмоции. А это всегда приятно.

- 47 лет на сцене, 200 ролей. Какая она, ваша творческая жизнь? И как вы ощущаете театр сегодня?

- В целом, интересная. Она и тяжелая была в свое время, когда я играл по 25-30 спектаклей в месяц и получал за это небольшие деньги. Но было здоровье, были силы, а потому, несмотря на разные сложности, она всегда ощущалась, как счастливая и радостная. Свой театр, где работаю, я люблю. А вот к современному театру, как явлению, отношусь по-разному.

Я воспитывался на школе Малого театра, на великих произведениях и великих артистах. Поэтому порой то, что сейчас делают с классикой, мне не совсем понятно. Эта другая эстетика мне не близка. Если произведение не затрагивает душу, то зачем такое искусство? Если спектакль не дает пищу для ума и сердца, то зачем тогда все это? Я от такого далек и уже не изменюсь.

- Если ли у вас какая-то личная традиция в театре. Когда репетируете, когда выходите на сцену?

- Я люблю все делать в ритме. Признаться, я частенько опаздываю. Ну не то, чтобы надолго, но могу прийти попозже. Поэтому я влетаю пулей в театр, сразу быстро одеваюсь, гримируюсь. Не люблю перекуров, чаепитий, это меня расхолаживает. Я сосредоточен на своем первом шаге на сцене. Можно ли это назвать традицией?

- В 2012 году вы в одном интервью сказали, что самая долгая ваша роль - Дед Мороз, которого вы играете вот уже 40 лет. Бывает, что и сегодня примеряете халат и бороду или уже нет?

- Бороду я и сегодня примеряю в спектаклях в роли дедов – в «Невольниках», в сказке Бажова «Каменный цветок». А вот с самим Дедом Морозом попрощался. Там надо энергию нести, жизнелюбие и жизнерадостность. Усталым Дед Мороз не должен быть. Он может играть усталость, но сам не должен быть таким. Так что я оставил его для молодых.

- Возраст это одно, а в душе вам сколько лет?

- Раньше я остановился на 35-ти. Хотя… Пусть так и остается (смеется)

- Раскройте секрет, почему глядя на вас, всегда тепло и хочется улыбаться?

- К выходу на сцену аккумулируешь к себе и силу, и радость. Это же счастье выходить к зрителю, делиться с ним мыслями и чувствами, проверять – доходит или не доходит. Это своего рода соревнование, в котором есть азарт. А так, вне сцены, если вы улыбаетесь, гладя на меня, то это, конечно, работает мое личное обаяние… (смеется)

- Вы рассказывали о себе, что 30 лет были комедийным актером. Но я видела ваши фотографии, где вы совсем другой. Не добрый весельчак, а очень глубокий и сложный человек со взглядом почти Хичкока или даже Энтони Хопкинса… Какой вы на самом деле? И предлагали вам хоть раз сыграть злодея?

- Я - скорее весельчак, который всегда старается быть легким и доброжелательным человеком. Хотя с годами, наверное, все-таки стал серьезнее. А вот роли у меня были разные. Преимущественно, конечно, комедийные, но и парочка злодейских тоже есть. В молодом возрасте, например, мне пришлось сыграть предателя Кокорышкина по драме Леонида Леонова. Может на проверку дали, но я справился. Вера Андреевна тогда меня хвалила. Хотя… и этого своего героя я наградил своеобразных юмором и игривостью. Эта острота и несочетаемость комедии и трагедии, мне всегда были особенно близки.

- Как вы восстанавливаетесь, особенно если плохое настроение? Что вдохновляет сегодня?

- Я стараюсь во всем видеть положительные эмоции. Радует и вкусненькое, и друзья, и близкие, и семья. Моей дочке вот исполнилось 11 лет, она учится в пятом классе. Ходит в драматический кружок, танцует. Какие тут мрачные мысли! Это очень греет. Радуют и поклонники. Мы, артисты, привыкли ведь, что нас все боготворят. Точнее, мы все хотим, чтобы так было в идеале. (смеется).

- Чтобы вы сами себе пожелали в юбилейном году?

- Уфф… здоровья, благополучия мне и моим близким. Катаклизмы и отрицательные эмоции уже порядком надоели. Хочется радости и добра. Пусть так и будет и для меня, и для всех вокруг.

Сцена из спектакля. Фото: Арина ВАСИНА

АРТИСТ И ЗРИТЕЛИ

Рассказывая о себе, Владимир Чернышов умудрился опять скрыть все самое интересное. За него в день рождения это сделала непревзойденная игра в спектакле «Дядюшкин сон», где он исполняет роль наивного, ранимого Князя, то ли блаженного, то ли святого. Его финальная исповедь и появление перед всеми босого в исподней белой рубахе выглядит и как полное духовное обнажение перед зрителем, и как его полное доверие ко всем сидящим в зале.

Оглушенные, зрители долго рукоплескали артисту и приветствовали его на каждом поклоне криком «Браво!». Таким, настоящим, он остался и на официальном поздравлении с юбилеем, лишь накинул домашний халатик и надел тапочки. Когда все цветы и грамоты от высоких гостей были вручены, а красивые слова сказаны, Владимир Чернышов подошел к самому краю сцены и молча поклонился…

- Все, что мы делаем, это для вас. Спасибо вам!

Сцена из спектакля. Фото: Арина ВАСИНА

КОЛЛЕГИ ОБ АРТИСТЕ

Узнать Владимира Чернышова с другой, неизвестной для большинства стороны, помогли и его коллеги по сцене.

Ирина Андрианова, Народная артистка России, актриса ТАТД:

- Меня восхищает в Володе, что он обожает спорт – никогда не пропускает бассейн, очень любит большой теннис и бильярд. А еще баню. Он вообще очень любит жизнь. А еще он верный друг, который никогда не пройдет мимо, ни в горести, ни в радости. Для меня очень ценно, что когда он приходит в театр, то всегда зайдет ко мне в гримерку, поцелует в щеку, спросит, как мои дела, и только после этого идет гримироваться. В таких традициях жил Сан Саныч Чуйков. Когда он кого-то встречал в театре, то обязательно обнимал и говорил теплое слово. И вот Володя эту традицию сейчас продолжает.

Евгения Голубева, актриса ТАТД:

- Владимир Дмитриевич – замечательный партнер, он всегда тебя видит и слышит. Он тот, кто досконально знает текст и всегда работает в его рамках. А вот импровизировать и уходить в сторону не любит. И он настоящий рыцарь профессии.

На сегодня Владимир Дмитриевич - единственный возрастной артист театра, кто ездит на все выездные гастроли (он занят в «Пигмалионе», «Уроке дочкам», в «Аргентинских страстях» и др.) и кто всегда находится в форме! Как ему это удается, непонятно. Но именно поэтому он для нас большой пример и образец. Скажу еще одну деталь, Владимир Дмитриевич – обожает плавать и даже моржует. Уже очень много лет на любых гастролях он останавливает автобус и идет купаться, где бы мы ни были и какая бы ни была погода.

КСТАТИ

И о пирожках...

Впрочем, одну малоизвестную деталь Владимир Дмитриевич о себе все-таки рассказал:

- Близкие знают, что я очень люблю поесть. Но не все знают, что я хорошо готовлю и в особенности пеку прекрасные пироги. Этому меня научила моя любимая бабушка Наташа, потомственная донская казачка. У нее я проводил в детстве много времени. Пирожки какие? С мясом, с картошкой, с капустой. Не оттащить!

СПРАВКА КП

Владимир Дмитриевич Чернышов родился во Львове 2 февраля 1952 года. В 1975 году окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. С этого года он актер в Тверском театре драмы. Лауреат Всероссийского смотра-конкурса по произведениям А.Н. Островского в Костроме. Получил диплом за роль Дергачева в спектакле «Последняя жертва» Островского. В 1997 году Чернышову было присвоено звание Заслуженный артист РФ, а в 2008 году он получил звание Народного артиста РФ.