Крошечные тоннели в снегу: как проходит зимний день у рябчика

Вот такие лунки в снегу оставляет птичка рябчик. Фото: Н. Дельвин (из архива Центрально-Лесного заповедника) Фото: Мария СИДОРЕНКО

Сколько хожу по экотропе «Тайны Оковского леса» - всегда что-то интересное встречаю.

Вот два больших продавленных овальных следа в снегу. Рядом будто рисунок ресниц – следы перьев.

Пользуясь положением сотрудника заповедника, спускаюсь с экотропы. Проваливаюсь в снег чуть не по пояс, но идти недалеко. Осматриваю странные ямки. В той, что глубже, нахожу птичий помет. Всё ясно - лунки оставил рябчик. Удивительная птица. Исконный обитатель наших лесов.

Рябчики вообще нигде кроме леса не живут. Не терпят открытых пространств и даже над пологом леса не летают. Оседлые - не любят путешествовать. Во время одного эксперимента, ученые выяснили, что от места поимки всего на 500-700 м отходят. Зато эти птицы отлично приспособились к суровым зимам: научились спать под снегом, питаться веточным кормом, а их ноги до середины покрыты пушистыми перьями.

Вот как проходит зимний день у рябчика. Утром, примерно час-два, рябчик собирает сережки ольхи, березы, лещины. Как только наберет полный зоб – плюх в снег! Телом и лапами прокапывает тоннель, забрасывает снег назад – закапывает место входа.

Прокапывает тоннель неглубоко под снегом, чтобы всегда можно было встать на ноги, высунуть голову и осмотреться или улететь в случае опасности. А вот длина тоннеля может быть приличной – от 50 см до 4 м. Камера, которую я нашла, выкопана на глубине 11 см и длиной в 60 см. До самого вечера рябчик сидит в надежном укрытии, переваривает корм, собранный утром. Если не слишком холодно, вечером вновь выйдет покормиться.

Чтобы выйти из укрытия, он не возвращается к закопанному входу, а взлетая, пробивает новую дырку в снегу. Как соберет корма, выбирает место и выкапывает новое убежище. Тратит времени на это всего ничего – минуту.

В подснежной камере (так правильно называются зимние убежища рябчиков и других тетеревиных птиц) температура всегда -4 … -5 градусов. Если будет жарче, снег подтает, перья птицы намокнут, а это опасно. Поэтому рябчик при «жаре» высовывает голову наружу – вот и вентиляционное отверстие. Хорошо в камере, сухо. Сядет рябчик на свои пушистые штанишки и всю долгую зимнюю ночь промечтает о чем-то своем птичьем.

В Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области этих птиц очень много. В лесу десятка метров не пройдешь, чтобы не вспугнуть затаившегося рябчика. Весной и осенью то и дело слышишь их нежный свист. Но это в заповеднике.

Рябчик в списке МСОП (Международный союз охраны природы -Ред.) имеет статус «вызывающий наименьшее беспокойство». Численность вида в мире большая, стабильная, хотя и фиксируется уменьшение количества птиц.

Популяции рябчика существуют за счет больших массивов диких лесов. Так как весь теплый период времени они проводят на земле, им нужен густой подлесок, кустарники. В парковых лесах рябчик выжить не может. Не может он выжить и рядом с человеком. Семейная группа при угрозе распадается. Мать уводит хищника или человека в сторону, птенцы прячутся. После, птенцы часто не могут найти мать, либо проходит слишком много времени, и они гибнут от переохлаждения.

Получается, рябчик отлично переживет суровую зиму, а близкое соседство человека – нет.