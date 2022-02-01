«Не мемориал, а интересная и познавательная история»: Архитектор Алексей Жоголев рассказал, как преобразится аллея Славы в Твери

Пока аллея выглядит так, но скоро её украсит новая галерея под открытым небом.
Фото: Александр СОРОКИН
Аллея Славы, что в тверском посёлке Мамулино, скоро преобразится. Там в соответствии с названием аллеи появится галерея славных российских побед. Прогуливаясь на свежем воздухе, горожане смогут остановиться и рассмотреть композиции, повествующие о ратных подвигах величайших российских полководцев, начиная с Александра Невского и заканчивая маршалом Жуковым. Это будут не просто памятные бюсты или портреты воителей, а цельные композиции, призванные рассказать об определённой вехе нашей истории.
Задумка интересная, тем более что эскизы для композиций будут выбираться на конкурсной основе. У любого архитектора, художника, дизайнера, имеющего соответствующий опыт, есть шанс воплотить в жизнь свою творческую идею. Постановление о проведении конкурса опубликовано на сайте городской администрации. Предложения можно присылать до 21 февраля, а победителя должны выбрать к 25 февраля.
Здесь можно будет не только прогуляться, но и освежить знания об истории страны.
Фото: Александр СОРОКИН
О том, как видят авторы этого замысла его будущее воплощение, «КП»-Тверь» рассказал архитектор Алексей Жоголев.
- Вдоль аллеи будут установлены рамы из кортенового металла (кортеновый металл - прочный и устойчивый к внешним воздействиям сплав, покрытый специальной ржавчиной, несущей декоративную и защитную функции. - Ред.). В этих рамах и разместятся композиции, посвящённые историческим событиям и персонажам, - сообщил Алексей Жоголев. - Композиции должны быть интересными. Задумана не мемориальная, а скорее, познавательная, интересная, «живая» история. Некая шкала времени с этапами наших побед. Вокруг есть детские площадки, спортивные площадки, рядом находится школа. Хорошо, если территория наполнится и информационно-познавательной частью.
Проект расположения рамок. Графика: Администрация Твери.
Какими будут композиции - объёмными или плоскими, из чего их изготовят - зависит от творческой фантазии авторов. Но заранее можно сказать, что они должны быть антивандальными и открытыми, без легко бьющегося остекления.
Особенная задумка состоит в том, чтобы сделать композиции мобильными.
- У нас есть ещё одна важная задача: сделать так, чтобы эти композиции можно было снять и разместить в рамах какую-то временную выставку, - продолжает Алексей Жоголев. - У нас обычно всё вертится вокруг центра города. А тут, в Мамулино, должна начать жить городская среда в аллее Славы.
Предполагается, что композиции на аллее Славы расскажут о следующих вехах и героях:
Александр Невский и Ледовое побоище, 1242 год;
Дмитрий Донской и Куликовская битва, 1380 год;
Пётр Первый и Полтавская битва, 1709 год;
Фёдор Ушаков и сражение у мыса Тендра, 1790 год;
Александр Суворов и взятие крепости Измаил, 1790 год;
Михаил Кутузов и Бородинское сражение, 1812 год;
Павел Нахимов и Синопское сражение, 1853 год;
Алексей Брусилов и Брусиловский прорыв, 1916 год;
Иван Конев и Калининский фронт, 1941 год;
Георгий Жуков - маршал Победы, 1945 год.
Алексей Жоголев считает, что, благодаря проекту, городская среда в Мамулино начнёт жить. Фото: Администрация Твери.
Как отметил Алексей Жоголев, композиции (формально - малые архитектурные формы) желательно задумать так, чтобы они были прочные и не очень дорогие в изготовлении. А также не рождали в иных личностях желания демонтировать их и сдать на цветмет (классическая бронза здесь вряд ли подойдёт).
Авторам предстоит подумать над материалами, ну а бюджет уже определён. Согласно постановлению о конкурсе, стоимость изготовления одной композиции должна уложиться в 70 тысяч рублей.
Аллея Славы на улице Георгиевской в посёлке Мамулино была заложена по инициативе совета ветеранов микрорайона «Южный» в 2014 году и благоустроена в 2018 году. Эта территория первой победила в народном голосовании за выбор объектов для благоустройства.
Яблонька, посаженная в 2015 году тверской «Комсомолкой».
Фото: Александр СОРОКИН
В алее высажены клёны, берёзы, ясени, яблони, ели и кедры. Одну из яблонек там посадила тверская «Комсомолка». «Комсомольская» яблоня растёт третьей справа от памятного камня на главной аллее парка. Яблоня была выбрана неслучайно - это символ нашей области, именно яблоневое дерево представляет наш регион в Севастопольской аллее России.