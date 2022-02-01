«Не мемориал, а интересная и познавательная история»: Архитектор Алексей Жоголев рассказал, как преобразится аллея Славы в Твери

Пока аллея выглядит так, но скоро её украсит новая галерея под открытым небом. Фото: Александр СОРОКИН

Аллея Славы, что в тверском посёлке Мамулино, скоро преобразится. Там в соответствии с названием аллеи появится галерея славных российских побед. Прогуливаясь на свежем воздухе, горожане смогут остановиться и рассмотреть композиции, повествующие о ратных подвигах величайших российских полководцев, начиная с Александра Невского и заканчивая маршалом Жуковым. Это будут не просто памятные бюсты или портреты воителей, а цельные композиции, призванные рассказать об определённой вехе нашей истории.

Задумка интересная, тем более что эскизы для композиций будут выбираться на конкурсной основе. У любого архитектора, художника, дизайнера, имеющего соответствующий опыт, есть шанс воплотить в жизнь свою творческую идею. Постановление о проведении конкурса опубликовано на сайте городской администрации. Предложения можно присылать до 21 февраля, а победителя должны выбрать к 25 февраля.

Здесь можно будет не только прогуляться, но и освежить знания об истории страны. Фото: Александр СОРОКИН

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

О том, как видят авторы этого замысла его будущее воплощение, «КП»-Тверь» рассказал архитектор Алексей Жоголев.

- Вдоль аллеи будут установлены рамы из кортенового металла (кортеновый металл - прочный и устойчивый к внешним воздействиям сплав, покрытый специальной ржавчиной, несущей декоративную и защитную функции. - Ред.). В этих рамах и разместятся композиции, посвящённые историческим событиям и персонажам, - сообщил Алексей Жоголев. - Композиции должны быть интересными. Задумана не мемориальная, а скорее, познавательная, интересная, «живая» история. Некая шкала времени с этапами наших побед. Вокруг есть детские площадки, спортивные площадки, рядом находится школа. Хорошо, если территория наполнится и информационно-познавательной частью.

Проект расположения рамок. Графика: Администрация Твери.

Какими будут композиции - объёмными или плоскими, из чего их изготовят - зависит от творческой фантазии авторов. Но заранее можно сказать, что они должны быть антивандальными и открытыми, без легко бьющегося остекления.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ ВДАЛИ ОТ ЦЕНТРА

Особенная задумка состоит в том, чтобы сделать композиции мобильными.

- У нас есть ещё одна важная задача: сделать так, чтобы эти композиции можно было снять и разместить в рамах какую-то временную выставку, - продолжает Алексей Жоголев. - У нас обычно всё вертится вокруг центра города. А тут, в Мамулино, должна начать жить городская среда в аллее Славы.

О КАКИХ СОБЫТИЯХ РАССКАЖЕТ АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Предполагается, что композиции на аллее Славы расскажут о следующих вехах и героях:

Александр Невский и Ледовое побоище, 1242 год;

Дмитрий Донской и Куликовская битва, 1380 год;

Пётр Первый и Полтавская битва, 1709 год;

Фёдор Ушаков и сражение у мыса Тендра, 1790 год;

Александр Суворов и взятие крепости Измаил, 1790 год;

Михаил Кутузов и Бородинское сражение, 1812 год;

Павел Нахимов и Синопское сражение, 1853 год;

Алексей Брусилов и Брусиловский прорыв, 1916 год;

Иван Конев и Калининский фронт, 1941 год;

Георгий Жуков - маршал Победы, 1945 год.

Алексей Жоголев считает, что, благодаря проекту, городская среда в Мамулино начнёт жить. Фото: Администрация Твери.

БЮДЖЕТ

Как отметил Алексей Жоголев, композиции (формально - малые архитектурные формы) желательно задумать так, чтобы они были прочные и не очень дорогие в изготовлении. А также не рождали в иных личностях желания демонтировать их и сдать на цветмет (классическая бронза здесь вряд ли подойдёт).

Авторам предстоит подумать над материалами, ну а бюджет уже определён. Согласно постановлению о конкурсе, стоимость изготовления одной композиции должна уложиться в 70 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Аллея Славы на улице Георгиевской в посёлке Мамулино была заложена по инициативе совета ветеранов микрорайона «Южный» в 2014 году и благоустроена в 2018 году. Эта территория первой победила в народном голосовании за выбор объектов для благоустройства.

Яблонька, посаженная в 2015 году тверской «Комсомолкой». Фото: Александр СОРОКИН

В алее высажены клёны, берёзы, ясени, яблони, ели и кедры. Одну из яблонек там посадила тверская «Комсомолка». «Комсомольская» яблоня растёт третьей справа от памятного камня на главной аллее парка. Яблоня была выбрана неслучайно - это символ нашей области, именно яблоневое дерево представляет наш регион в Севастопольской аллее России.