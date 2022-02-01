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Здоровье1 февраля 2022 15:30

Какие ЦАПы Твери теперь работают по ночам

С 1 февраля 2022 дежурные ЦАПы в Твери будут работать по ночам
Татьяна РУМЯНЦЕВА
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Дежурные ЦАПы Твери теперь работают по ночам по графику.

Дежурные ЦАПы Твери теперь работают по ночам по графику.

Фото: ПТО

В связи с очередями в поликлиники из-за эпидемии коронавируса с 1 февраля Центры амбулаторной помощи (ЦАП) будут работать в круглосуточном режиме по дежурному графику. Такое решение принял региональный оперштаб в областном правительстве.

Итак, круглосуточная работа ЦАПов в Твери и Калининском районе теперь будет выстроена по специальному графику в режиме дежурства.

Так, ежедневно центры продолжат работать с 8.00 до 20.00.

ГРАФИК РАБОТЫ ДЕЖУРНЫХ ЦАПов ТВЕРИ (с 20.00 до 8.00):

– в понедельник для обращений в ночное время будет открыт ЦАП областного клинического лечебно-реабилитационного центра (г. Тверь, ул. Горького, д. 50),

– во вторник – ЦАП областного клинического кардиологического диспансера (г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 5),

– в среду – ЦАП Калининской центральной районной клинической больницы (Калининской района, пос. Химинститута, д. 59),

– в четверг – ЦАП городской клинической больницы №1 им В.В. Успенского (Тверь, Беляковский переулок, д. 5),

– в ночь на пятницу – ЦАП городской клинической больницы № 6 (поликлиника № 7, г. Тверь, б-р Гусева, д. 27),

– в субботу – ЦАП городской клинической больницы № 7 (поликлиника № 3, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 35),

– в воскресенье – ЦАП клинической больницы скорой медицинской помощи (поликлиника № 1, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 6).

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru. Можно дойти до Центра самому и попроситься без записи - однако, сейчас, это маловероятно, даже запись пациентов ведётся на день вперёд.

Чем вам помогут в ЦАПе:

-врач проведёт первичный осмотр и назначит лечение;

-вам откроют больничный (продлевать его здесь права не имеют, это надо будет делать через своего участкового);

-возьмут ПЦР-тест.

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