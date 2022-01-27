Как получить медицинскую помощь в Твери, если до поликлиники не дозвониться, а в ЦАПе очередь

Врачей в строю осталось мало, а заболевших больше день ото дня. Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Краски смягчать не будем: в январе 2022 года коронавирус в регионе показал не всплеск, а настоящий взрыв. И пусть сверхзаразного «омикрона» у нас официально нет (чтобы выделить именно этот штамм, нужно проводить сложные анализы в Москве), думается, это его вина. У медиков на всех не хватает рук - буквально. Тем более что и сами они болеют.

Паника тут не поможет. «КП»-Тверь» постаралась выяснить, что делать и как быть в такой непростой ситуации. Наша редакция задала вопросы специалистам областного Минздрава. Публикуем ответы, а также советы других специалистов.

КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

- Куда обращаться с симптомами коронавируса - в Центр амбулаторной помощи коронавирусным больным (ЦАП) или к участковому терапевту?

- Пациент может обратиться либо к участковому терапевту, либо в ЦАП. ЦАПы работают каждый день с 8:00 до 20:00. В нерабочее время можно обратиться в дежурный ЦАП, который работает круглосуточно, - отвечает Министерство здравоохранения Тверской области.

В Минздраве добавили, что график работы дежурных ЦАПов будет опубликован на сайте министерства в ближайшее время.

- Что делать, если регистратура поликлиники не отвечает, врач на дом не едет, а в ЦАПе огромная очередь?

- При резком ухудшении самочувствия необходимо вызвать скорую помощь. Кроме того, пациент может обратиться в приёмное отделение любого инфекционного госпиталя, где его может осмотреть дежурный врач, - сообщают в министерстве.

В случае если сил идти куда-то у вас нет, а врача вызвать не получается, мы можем посоветовать только попробовать обратиться за помощью по телефону горячей линии 122 либо дозвониться до заведующей вашей поликлиники или главврача медучреждения, к которому она относится.

Задача вызвать медика на дом уже не кажется такой простой, как раньше... Фото: Елена ВАХРУШЕВА

- Что делать, если оформленный ранее больничный закончился, вы получили повторный положительный тест на коронавирус, а вызвать врача, чтобы продлить больничный, не получается?

- Результаты теста пациента на COVID-19, который был назначен участковым врачом, автоматически попадают к врачу, который в этом случае продлевает больничный, - уверили в региональном Минздраве. - В случае самостоятельной сдачи теста, например в частной лаборатории, необходимо сообщить его результаты участковому врачу для продления больничного. В случае невозможности дозвониться до регистратуры можно обратиться к заведующей поликлиники либо главному врачу медицинского учреждения.

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ СИМПТОМАХ КОРОНАВИРУСА

Правительство Тверской области распространило памятку федерального Минздрава о правильной схеме действий при появлении симптомов коронавируса. Советы помогут объективно оценить ситуацию и помочь самому себе до визита врача.

Пациентам до 60 лет, без хронических заболеваний и избыточного веса

Если температура не критическая (до 37,5), необходимо:

- измерять температуру до трёх раз в сутки;

- пить не менее двух литров воды в сутки;

- измерять сатурацию - уровень кислорода в крови - не менее трёх раз в сутки (рекомендуется);

- дома носить маску, избегать контактов с домочадцами, регулярно проветривать помещение;

- разрешается использовать безрецептурные противовирусные препараты, капли или спрей в нос, применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания.

Почувствовали неприятные симптомы? Оставайтесь дома и действуйте по схеме, разработанной Минздравом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При повышении температуры до 38 градусов более двух суток:

- вызвать врача, обратиться в ЦАП или позвонить по телефону 122 для дистанционной консультации;

- при появлении одышки, чувства нехватки воздуха, боли за грудиной или уровне сатурации менее 94-95% - вызывать «скорую».

Пациентам группы риска (от 60 лет, с хроническими заболеваниями и избыточным весом)

При любой ОРВИ-симптоматике:

- вызвать врача, обратиться в ЦАП или позвонить по телефону 122 для дистанционной консультации;

- принимать все ранее выписанные лечащим врачом медикаменты;

- измерять температуру и уровень сатурации не менее трёх раз в сутки;

- пить не менее двух литров воды в сутки;

- дома носить маску, избегать контактов с домочадцами, регулярно проветривать помещение;

- разрешается использовать безрецептурные противовирусные препараты, капли или спрей в нос, применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания.

- при росте температуры выше 38,0°С, появлении одышки и снижении уровня сатурации - вызывать скорую помощь.

Если заболел ребёнок

Лечение только после осмотра врачом! Специалисты советуют не заниматься самолечением, особенно с применением антибиотиков. Необходимо оставить ребёнка дома, а лечение проводить после консультации с медицинским работником в поликлинике или по телефону 122. При ухудшении состояния вызывать скорую помощь.